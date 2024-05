Adolfo Chuiman vuelve a 'Al fondo hay sitio' y cuenta por qué estuvo ausente: "Cuídate, me dijo el doctor"

Después de estar ausente por bastante tiempo en la serie más popular, Adolfo Chuiman volvió a 'Al fondo hay sitio' para retomar su papel como el querido Peter McKay. En una entrevista con Verónica Linares en su podcast 'La Linares', el actor contó por qué se había alejado de la producción de América Televisión.

La reaparición de Peter McKay se produjo en el episodio 410, donde sorprendió a Francesca Maldini, personaje encarnado por Yvonne Frayssinet. En la trama, la 'Noni' enfrenta un momento difícil al descubrir que 'Doña Antonia' es la nueva dueña de su mansión.

En medio de esta crisis, Peter McKay aparece en la puerta de su casa, explicando que tomó el primer vuelo de regreso al Perú al enterarse de que 'Diego Montalbán' y su familia habían vuelto a Las Nuevas Lomas tras una jugada sucia.

"No puedo creer que ese canalla esté otra vez aquí. La rata es un animal muy resistente", expresó Peter McKay al regresar, prometiendo ser el aliado de Francesca Maldini en su lucha contra los Montalbán.

En una reciente entrevista en el podcast 'La Linares' de la periodista Verónica Linares, Adolfo Chuiman explicó las razones detrás de su alejamiento temporal de las grabaciones de la serie. El actor nacional reveló que su ausencia se debió a problemas de salud, siguiendo estrictamente las recomendaciones médicas.