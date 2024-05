Giuliana Rengifo EXPONE a esposo de Magaly con revelación ÍNTIMA: "Le haré publicidad a Cheese Tris"

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Giuliana Rengifo, será la invitada especial del recién estrenado podcast de Yahaira Plasencia, 'Hablando con La Yaha'. En un adelanto de la polémica entrevista, la cantante de cumbia se pronunció sobre el polémico supuesto affaire con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Además, contó detalles íntimos sobre el notario.

El polémico affaire con Alfredo Zambrano

Durante la conversación, Giuliana Rengifo aclaró su posición respecto a Magaly Medina. " No es ni mi amiga ni mi enemiga ", afirmó la cumbiambera, poniendo fin a las especulaciones sobre una posible enemistad entre ambas.

Esta declaración sugiere que, a pesar de los rumores y el pasado compartido con Alfredo Zambrano, Giuliana Rengifo mantiene una postura neutral hacia la polémica periodista de ATV.

Uno de los momentos más esperados del adelanto fue cuando Yahaira Plasencia abordó el tema del supuesto romance entre Rengifo y Alfredo Zambrano. Giuliana respondió con un tono jocoso, afirmando: "Yo no le quité nada, yo se lo devolví porque esas cosas no me sirven ".

La conversación subió de tono cuando Yahaira Plasencia le preguntó directamente a Giuliana sobre el rendimiento de Alfredo Zambrano. Con una sonrisa amplia, Rengifo contestó: " No le voy a hacer publicidad a Cheese Tris y a Tico Tico ".

¿Estuvo enamorada de Alfredo Zambrano?

No es la primera vez que Giuliana Rengifo habla sobre su breve relación con Alfredo Zambrano. Hace unos meses, en una entrevista con Tilsa Lozano para el programa de YouTube 'En Portada', la cantante explicó que no se enamoró del notario debido al corto tiempo que estuvieron juntos.

"No puedes enamorarte de alguien que conoces un mes o mes y medio. No hay forma", subrayó Giuliana Rengifo, dejando claro que la relación no tuvo la profundidad suficiente para desarrollar sentimientos fuertes.

¿Cuándo se estrenará el nuevo episodio?

La entrevista completa de Yahaira Plasencia a Giuliana Rengifo se emitirá este viernes a partir de las 8 de la noche y promete revelar más detalles interesantes sobre la vida personal y profesional de una de las cantantes de cumbia más polémicas del país.

Las declaraciones previas de Giuliana Rengifo ya han generado un gran revuelo, y se espera que el episodio sea uno de los más vistos del recién estrenado podcast de Yahaira Plasencia, 'Hablando con La Yaha'. La cumbiambera ha demostrado una vez más su capacidad para enfrentar los rumores con humor, consolidando su imagen como una figura carismática y resiliente en el mundo del espectáculo.