Kike Suero sorprende en 'EEG' al confesar que lo confunden con Mario Irivarren

La participación de Kike Suero en el episodio especial por el 2900 programa de 'EEG' dejó a todos atónitos luego de que compartiera una anécdota sorprendente. El comediante confesó que suele ser confundido frecuentemente con Mario Irivarren.

El pasado martes 28 de mayo, el popular programa de competencia 'Esto es guerra' alcanzó un hito importante al transmitir su episodio número 2900. La ocasión especial estuvo marcada por una noche llena de emociones, con la presencia de destacadas figuras de América Televisión.

Entre los invitados que engalanaron el set se encontraban Kike Suero, Tula Rodríguez, Alejandra Baigorria, La Chola Chabuca, Ethel Pozo, entre otros, quienes sorprendieron a la audiencia con su participación en vivo.

Esta celebración coincidió con el inicio de la nueva temporada de 'El gran chef famosos', agregando aún más entusiasmo a la noche.

La presencia de invitados de otras producciones del canal, como figuras de 'América Hoy', 'Los Otros Conchas' y 'El Reventonazo', contribuyó a crear un ambiente de diversión única. La fusión de talentos televisivos generó momentos memorables para el público presente y los televidentes en casa.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el divertido reencuentro entre Kike Suero y Mario Irivarren. Durante el programa especial, el humorista reveló entre risas las situaciones cómicas que vive al ser confundido constantemente con el famoso chico reality.

"Me voy al mercado y los niños me dicen: '¡Mario, un autógrafo!'. Y yo solo firmo 'Kike', para salir del paso. ¡Carita con carita! Llego al canal y el guardia de seguridad me saluda y me dice: 'Adelante, señor Mario'. ¡Incluso en el camerino! Onelia se me acercó, ¡y no pude evitar reírme!", compartió Kike.