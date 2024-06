Aída Martínez revela que le pagaron jugoso monto para realizar streaming en Jacuzzi junto a Jossmery Toledo ¿Cuanto recibió?

Aída Martínez volvió a ser noticia en las últimas horas luego de protagonizar un candente streaming en vivo para un canal de YouTube donde lució su figura dentro de un jacuzzi donde estuvo acompañada por Jossmery Toledo.

En las imágenes se aprecia como ambas modelos responden a varios retos propuestos por los conductores, además de bailar y tomar tragos durante el directo. Como era de esperarse, esto generó diversas opiniones en redes sociales entre críticas y buenos comentarios.

La transmisión fue todo un éxito, pues logró alcanzar la cifra de 30 mil espectadores en vivo viendo a Aída Martínez, Jossmery Toledo y dos influencers más que fueron invitadas por este grupo de creadores de contenido.

Asimismo, se ve como las modelos fueron ganando altas sumas de dinero a través de diversos juegos durante el programa. Esto fue lo que las animó a ser parte de este show que ha dado que hablar.

Incluso, la propia conductora de motos detalló como fue este pago. Aída no solo se llevó 700 dólares por ganar uno de los retos, sino que también recibió un pago que fue entregado directamente por parte de los conductores, aunque no se animó a detallarlo.

"Por la invitación nos pagaron un monto más alto del que sacamos con los juegos y eso me animó. He asistido a otras transmisiones en vivo y me sentí cómoda. La pasé bien porque es gente que no tiene prejuicios", contó a Trome.