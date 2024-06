¡Qué fuerte! Aída Martínez ingresa a jacuzzi con Jossmery Toledo y 6 personas más: "Calentamos la noche"

Aída Martínez estuvo alejada de los escándalos, luego de haber vivido duros momentos por el deterioro de su salud. Sin embargo, ahora la modelo reapareció y acaparó las portadas de los diferentes medios de espectáculos tras haber participado junto a Jossmery Toledo y otras personas más en un reto dentro de un jacuzzi.

Según se pudo conocer, la influencer peruana participó de un streaming donde también se encontraba la exintegrante de la Policía Nacional del Perú (PNP) y expareja de Paolo Hurtado, Jossmery Toledo.

No obstante, parece que su presencia en dicho espacio digital no fue del agrado de sus seguidores, quienes empezaron a lanzar una serie de críticas contra su persona, obligado a la modelo a salir a defenderse.

Al parecer, todo ello habría nacido a raíz de que Martínez se sometió a una reducción de senos que, después de un largo proceso, ha logrado que se sienta más fuerte y empoderada que nunca.

Por tal motivo, la empresaria ha demostrado que no tiene ningún tipo de problema en lucir su nueva y esbelta figura en redes sociales y sobre todo en el reciente streaming al que fue invitada.

Debido a las fuertes críticas, Aída decidió salir al frente y aclarar una serie de puntos relacionados a su vida personal. Primero, reveló que se encuentra soltera desde hace buen tiempo.

"Ayer me invitaron a un 'stream' donde nos metimos en un jacuzzi 8 personas y he visto los repost que han hecho en TikTok y son: '¿Aída no estaba con marido?' (...) la gente no está enterada que estoy soltera hace meses, estoy bien", dijo en un primer momento.

Enseguida, enfatizó que, a pesar de haber tenido pareja, dicha persona siempre entendió su trabajo, por lo que jamás se cohibió en participar en segmentos como los del reciente 'streaming'.

"A pesar de que yo tenía pareja, mi ex nunca me ha cohibido, nunca me decía 'no hagas esto' o me hacía escena de celos. Ese problema no tenía. (...) Ahorita puedo hacer lo que quiera porque estoy sola, pero en una relación me he portado muy bien", agregó.