¡Al estilo de Alex Brocca! Ernesto Pimentel está escribiendo su libro autobiográfico

La película de Ernesto Pimentel ha generado mucha polémica por contar su versión de la historia que vivió con su expareja Alex Brocca. Muchas personas dijeron que la versión contada en la película 'Chabuca' no coincide con la historia que Alex Brocca contó en su libro 'Canto de dolor', no repitan la canción'.

Debido a ello, Ernesto ha anunciado que también está haciendo su libro autobiográfico, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento pero sí se sabe que está siendo preparando por la Chola, junto con algunos amigos que lo ayudan.

Fue durante una entrevista en el 2023 que Ernesto, quien da vida al entrañable personaje de la 'Chola Chabuca', anunció que está escribiendo sus memorias.

"Te cuento que empecé a escribir mi libro el año pasado. Fue tanta la situación que decidí parar, pedí ayuda de una persona para que me ayude en estilo. Sentía que me ahogaba, decía esto lo puedo decir, esto no lo puedo decir. Siento que si bien mi vida ha estado expuesta, siempre he tratado de guardar el trasfondo de alguna de estas cosas", indicó Ernesto en entrevista con Trome.