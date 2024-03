¡Al estilo Yahaira! Mávila Huertas revela por qué huyo de canal de TV en maletera de Federico Salazar

Mávila Huertas se encuentra en medio de la polémica debido a su reciente entrevista con Magaly Medina. En esta ocasión, la periodista reveló la verdadera razón por la tuvo que escapar en la maletera de Federico Salazar al mismo estilo que Yahaira Plasencia.

En la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la actual conductora de 'Ocurre Ahora' se animó a brindar detalles de distintos aspectos de su vida, confesando la razón por la que alguna vez tuvo que escapar al interior de la maletera de un vehículo.

Según dijo, todo sucedió a raíz de un escandaloso ampay emitido por el programa de la misma 'Urraca' llamado en ese tiempo 'Magaly Teve'. Y es que, en dichas imágenes aparecía ella junto Roberto Reátegui, quien en ese momento era aún esposo de Mónica Delta.

En ese sentido, Huertas señaló que aunque aún mantenía un vínculo matrimonial por papeles, ellos ya se encontraban separados, por lo que acudió al departamento de este, a pesar de que en ese momento afirmaron que él acudía al domicilio de la periodista del canal '9'.

"Aparecía con quien luego fue mi esposo, Roberto. El 'urraco' que nos ampayó, dijo 'allá va Mávila con Roberto Reátegui', que en efecto, todavía estaba casado con Mónica Delta, pero dicen 'van al departamento de Mávila', no era mi departamento, era el departamento de Roberto, así hubiera quedado claro que Roberto ya estaba separado de Mónica", precisó Mávila durante la entrevista.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de dicha entrevista fue cuando contó que, tras el ampay de Magaly Medina, una gran cantidad de periodistas abarrotaron el canal 5, donde anteriormente trabajaba, para preguntarle sobre la escandalosa situación, siendo Federico Salazar, quien le ofreció ocultarse en su maletera para que de esa forma pueda escapar de las cámaras.

"Todos los periodistas de espectáculo me esperaban en la puerta de Panamericana y Federico Salazar me dijo: 'Entra a la maletera de mi carro para que no vean cuando vayas a salir'. Entonces, yo entré a la maletera de Federico", reveló.