Magaly revela que la única vez que advirtió de un ampay fue a Mónica Delta, ¿por qué lo hizo?

02/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una revelación sorprendente durante su programa, Magaly Medina compartió la única ocasión en la que decidió adelantar la emisión de un ampay. La destinataria de esta singular advertencia fue la reconocida periodista Mónica Delta. La pregunta que resuena ahora es ¿por qué la 'Urraca' tomó esta decisión?

¡La única vez!

La explosiva confesión de Magaly surgió en medio de la cobertura sobre la ruptura entre Pamela López y Christian Cueva, así como las presuntas infidelidades de un conocido cantante de cumbia hacia la madre de su hija. Fue en este contexto que la conductora decidió abrir el capítulo de su propia experiencia al comunicar una primicia antes de la emisión del ampay.

La situación, según Medina, estaba destinada a causar un impacto significativo, y ella estaba decidida a prevenir las posibles consecuencias. "Yo sabía que una vez que el ampay salga al aire iba a causar un terremoto" , afirmó la presentadora.

Magaly Medina narró que la única vez que levantó el teléfono para alertar a alguien sobre un ampay fue para hablar con Mónica Delta, una periodista a la que respetaba y que, en ese momento, trabajaba en Panamericana. La 'urraca' le advirtió sobre la situación que se avecinaba y le sugirió que informara a sus hijos, ya que la emisión mostraría a su padre con una señorita.

"Fue la única vez y tuve que además buscar el teléfono de ella, porque aquí en mi celular no hay teléfono de nadie del medio", detalló Magaly Medina, subrayando la singularidad y excepcionalidad de esta acción.

¿Mávila Hurtas fue la involucrada?

Es crucial mencionar que Mávila Hurtas no estuvo involucrada en la separación de Roberto Reátegui con la periodista de Latina. La conductora confirmó en una entrevista que los motivos de su ruptura con el padre de sus hijos fueron personales y que no hubo infidelidad de por medio. A pesar de haber sido ampayada, la relación ya había llegado a su fin en ese momento, aunque la prensa no lo sabía.

"Me dio tiempo a mí de hablar con Roberto y a poner las cosas en ese momento en su lugar. No era tanto que a mí me agarre de sorpresa porque ya estábamos separados, pero lo que sí no quería es que les hicieran daño a mis hijos", compartió sinceramente la periodista.

La revelación de Magaly Medina sobre su contacto con Mónica Delta ofrece un vistazo intrigante al manejo de situaciones mediáticas y personales en el vertiginoso mundo del espectáculo, en especial donde los ampays son el pan de cada día.