Ale Venturo, novia de Rodrigo Cuba, anuncia que está enferma: "Por favor, recen por mi"

La empresaria Ale Venturo ha sorprendido a más de uno en redes sociales, pues confesó que está algo enferma y que eso le ha impedido realizar ejercicios físicos, mientras tanto Rodrigo 'gato' Cuba no se ha pronunciado al respecto.

La influencer usó su cuenta de Instagram para anunciar que tenía mucho dolor, lo que le impedía realizar actividad física, y que por eso se haría una resonancia magnética.

"Contarles que estoy algo preocupada o bueno nerviosa porque hoy me voy a hacer una resonancia de cadera lumbar porque estoy sufriendo mucho con el dolor. Hace tiempo tengo este problema pero nunca me ha impedido entrenar pero ahora me está doliendo más. Espero que no me den malas noticias, por favor recen por mí". dijo Ale.