¿Qué pasó entre el Rodrigo Cuba, Ale Venturo y Valery Revello? Hermano del "gato" cuenta la verdad

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El distanciamiento entre Rodrigo Cuba, Ale Venturo y Valery Revello sigue generando suspicacias entre los usuarios de redes sociales. Algunos usarios afirman que se debería a que la exesposa de Sergio Peña tenía "muchas confianzas" el el popular "Gato Cuba".

Hasta el momento ninguno de los involucrados ha querido brindar declaraciones al respecto, generando así más suspicaz entre sus seguidores. Pero esta vez el hermano de Rodrigo Cuba, Alonso Cuba, decidió hablar sobre el tema.

"¿Qué pasó entre el 'Gato' y Ale con Valery Revello? Tenían una linda amistad. Ojalá solucionen sus temas personales", le consultaron al excuñado de Melissa Paredes.

Jorge Cuba explicó: "No tengo la más mínima idea de qué hablan. Y así supiera, jamás lo diría. Eso hacen los amigos", cerrando así el tema.

Sergio Peña cuenta que es lo que más le gustaba de Vallery Revello.

El ex esposo de la influencer Valery Revello se animó a comentar qué es lo que más le gustaba de la madre de su hija. Mediante una dinámica de preguntas anónimas, un usuario le preguntó "¿Qué es lo que más te gustaba de la mamá de tu hija?"

El pelotero decidió responder mediante sus historias de Instagram. "Que al principio no jodía, no peleaba, no renegaba", dijo de forma irónica en respuesta a la pregunta del internauta.

Esto sorprendió a muchos de sus seguidores, pues el futbolista del Malmö FF, pues en varias oportunidades dijo que no le gustaba hablar de su vida privada ni exponerla públicamente.

Gato Cuba reacciona al compromiso de Melissa Paredes y Anthony Aranda

Un equipo periodístico del programa de espectáculos "Amor y Fuego" logró obtener imágenes exclusivas de la reacción de Rodrigo Cuba tras enterarse del compromiso de su expareja, Melissa Paredes, y Anthony Aranda.

"Rodrigo ¿Qué tienes que decirnos sobre la pedida de mano que le han hecho a Melissa en Disney?", fue la consulta que puso en aprietos al futbolista del Sport Boys.

El futbolista del Sport Boys, que se encontraba con su pareja Ale Venturo, tomó con humor la pregunta incómoda, esbozó una sonrisa y evitó pronunciarse sobre esta noticia. "No tengo que opinar nada", expresó.

Rodrigo Cuba aprovechó el momento para explicar el por qué firmó la autorización para que su hija pueda viajar a Estados Unidos junto a Melissa Paredes y Anthony Aranda. "Para que se divierta", dijo.

Cabe resaltar que Rodrigo y Melissa terminaron su relación hace poco más de un año debido a que ella le fue infiel.