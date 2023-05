Natalie Vértiz rompe en llanto al escuchar saludo de Yaco por el Día de la Madre

13/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo e influencer, Natalie Vértiz, fue sorprendida por su esposo Yaco Eskenazi con un hermoso detalle por el Día de la Madre, esto ocurrió hoy en el programa "Estás en todas", donde el ex chico reality decidió regalarle un ramo de rosas y dedicarle unas tiernas palabras a la modelo, logrando que ella se emocione hasta las lágrimas.

"Feliz día de las mamitas mi amor, te amo, eres una mamá fuera de serie, la más dulce, la más linda, la más fuerte, la más guerrera. Tengo una admiración y respeto hacia ti eterno. Te amo y soy un bendecido por que la vida te haya puesto en mi camino", empezó diciendo, el excapitán de los leones.

"No estaría donde estoy si no fuera por ti, por tu soporte, por tu aliento, por todo lo que generas en mí. Me empujas hacia adelante y creo que de eso se trata una pareja, eres la mejor mamá del mundo", finalizó.

Ante esto, Natalie no pudo contener las lágrimas por la emoción, pero a los segundos trató de mantener la calma y aprovechó para enviarle un mensaje a todas las madres.

"Ay Dios mío, de verdad soy una llorona, pero me emociona mucho este día porque me encanta ser mamá, es el regalo más lindo que la vida me ha dado y pasarla con mis bebes mañana es algo hermoso. Quiero mandarles un beso a todas las mamás del Perú, que la pasen lindo y puedan disfrutar de sus hijitos", dijo la modelo, entre lágrimas.

Peluchín envía advertencia a Yaco, por coquetear con Lucecita

El pasado diez de mayo, durante el programa ''Amor y fuego'', Gigi Mitre y Rodrigo González hablaron de los supuestos coqueteos entre Yaco Eskenazi y la modelo 'Lucecita' Ceballos.

Y es que durante el programa que conduce Eskenazi junto a la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, ''Mi mamá cocina mejor que la tuya'', se refirió a Lucecita con algunos comentarios coquetos.

Mientras se desarrollaba el programa, el conductor tuvo ciertos piropos hacia la modelo, los cuales generaron polémica.

"Creo que todavía despierto emociones en algunas personas porque estaba muy distraída (...) Dios mío, por si acaso estoy libre, tengo tiempo", fueron los comentarios hacia Lucecita por parte del conductor del programa dominical.

Tras ver las imágenes, Rodrigo González ''Peluchín'' no dudó en referirse a la pareja. "Mira como Yaco afana a Lucecita (...) No porque sea casado no puede piropear a ninguna, también lo entiendo,pero el parece a...'', comentó Peluchín entre risas.