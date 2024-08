¿Alejandra Baigorria cancela boda con Said Palao? Esta fue la contundente respuesta de la modelo

Alejandra Baigorria ha vuelto a acaparar los titulares de los diferentes medios de espectáculos debido a que se rumoreaba que su matrimonio con Said Palao sería cancelado. Al respecto, la modelo decidió pronunciarse, pero no pudo evitar 'explotar' de ira al hacerlo.

Muchos se encuentran a la expectativa de la futura boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Sin embargo, las recientes declaraciones de Magaly Medina, donde afirmaba que la 'rubia' detuvo los preparativos de su matrimonio dejó a más de un fanático sorprendido.

Por tal motivo, la popular 'Gringa de Gamarra' decidió romper su silencio y salir aclarar qué es lo que realmente viene ocurriendo con su compromiso con el chico reality.

Es así que, en un primer momento, descartó que su boda haya sido cancelada, puesto que ya separó el local, la iglesia, el fotógrafo, entre otras cosas más, que se necesitan para su próximo día especial.

"Me voy a casar el próximo año, yo ya reservé todo lo que tenía que haber reservado: local, iglesia, fotógrafo, videógrafo, violinistas, el coro, DJ; todo eso ya está reservado porque se reserva con un año de anticipación. Lo demás se ve en el camino porque todavía faltan varios meses. Entonces, mi boda no es que esté en 'stand by', es que eso se ve por tiempos", sostuvo.