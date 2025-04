Alejandra Baigorria SE PRONUNCIA tras escándalo que surgió en su boda con Said: "No me importa nada"

28/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao ha sido catalogada como la 'boda del año' en la farándula peruana. Sin embargo, el desarrollo del evento no fue ajeno a la polémica, debido a varias circunstancias que se viralizaron en las redes sociales. En medio de esta situación, la 'rubia de Gamarra' decidió manifestarse, dejando a sus fanáticos un contundente mensaje.

Alejandra Baigorria responde a críticas tras polémica

A través de su cuenta oficial en Instagram, Ale Baigorria realizó una transmisión en vivo, mientras se encontraba al interior del avión que la llevaría al destino de su luna de miel con Said. En dicho live, expresó su agradecimiento a las muestras de cariño recibidas por sus seguidores y fans, destacando que se siente feliz por los acontecimientos ocurridos durante su boda.

Ale Baigorria y Said Palao.

Sin embargo, la empresaria también abordó algunas críticas que surgieron a raíz de algunas polémicas que se presentaron en el evento, tales como su diálogo con Mario Irivarren, en donde presuntamente habría dejado mal parada a Onelia Molina por hablarle de Vania Bludau. Si bien no mencionó el tema directamente, Alejandra indicó que los cuestionamientos en su contra la tienen sin cuidado, debido a que nadie borrará su matrimonio de ensueño con el ex hico reality.

"La verdad es que no me importa nada, no me interesa lo que pueda decir el mundo entero. Esta boda fue mágica, ver a mi esposo bailar de esa manera. Él se aprendió toda la coreografía, la vivió. Fuimos nosotros, fuimos auténticos. Estuvimos con nuestra familia, con nuestros amigos", manifestó la Baigorria.

En esa línea, añadió que todo valió la pena, puesto a que consiguió las mejores fotos, la mejor boda, el mejor esposo". Por último, reiteró que lo único más resaltante para ella es haber celebrado su matrimonio junto a Said y sus seres queridos, minimizando así cualquier tipo de crítica. "Lo más importante para mí es que estoy feliz. Y en ningún momento la pasé mal; la pasé riéndome, la pasé súper", puntualizó la influencer.

Ale y Mario Irivarren hablaron sobre Vania Bludau

En redes sociales, se difundió un video en el que se ve a Mario Irivarren y Alejandra Baigorria conversando mientras bailaban. " Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer ", mencionó Ale. Por su parte, la 'Calavera coqueta' respondió: " Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado ".

La recién casada, quien estaba con unas copas de más, no se quedó callada y expresó: " Wow, no sé qué hacer ". Y aquí viene lo sorprendente, pues Irivarren respondió: " Dile que mañana la llamo. Quedamos ".

Todo esto generó revuelo en las plataformas sociales; no obstante, Alejandra Baigorria minimizó las críticas, asegurando que "no le interesa nada" porque está feliz junto a Said Palao.