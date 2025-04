¡Frente a Onelia Molina! Mario Irivarren confiesa a Alejandra Baigorria que contactará a Vania Bludau

28/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao finalmente se casaron. La boda fue de ensueño y, como era de esperar, fue muy comentada. Uno de los episodios que causó más polémica fue el protagonizado por Mario Irivarren, quien hizo una sorpresiva confesión sobre su expareja Vania Bludau.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre Vania Bludau?

Resulta que, a través de las redes sociales, se difundió un video en el que se ve a Mario Irivarren y Alejandra Baigorria conversando en medio de la fiesta, mientras la música hacía bailar a los otros asistentes, entre ellos, la novia del chico reality, Onelia Molina.

En una parte del video, se escucha a Alejandra Baigorria decirle a Mario Irivarren: " Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer ". La 'Calavera coqueta' responde: " Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado ".

Alejandra Baigorria, quien estaba con unas copas de más, no se quedó callada y expresa: " Wow, no sé qué hacer ". Y aquí viene lo sorprendente, pues Mario Irivarren responde: " Dile que mañana la llamo. Quedamos ".

La reacción de Onelia Molina

El video se viralizó rápidamente y, por supuesto, llegó a los ojos de Onelia Molina, quien decidió eliminar uno de los videos de sus historias de Instagram en el que se le veía bailando muy cariñosa con Mario Irivarren. Incluso, el clip tenía el texto: " Mi amor ", dedicado al chico reality. Este gesto significó para muchos una posible ruptura.

Pero esto no fue todo. Onelia Molina también interactuó con algunos de sus seguidores de Instagram, sobre todo con los que le comentaban frases como "Date cuenta" y "No necesitas a nadie para brillar", a los cuales les dio 'me gusta'.

Historia de Mario Irivarren y Vania Bludau

Para los que no recuerdan, Mario Irivarren y Vania Bludau tuvieron una relación que comenzó en 2020, justamente cuando la modelo regresó a nuestro país luego de culminar una relación. Pero fue el 5 de diciembre de ese mismo año que decidieron oficializar su romance durante un viaje que realizaron a Panamá.

La relación entre Mario Irivarren y Vania Bludau duró un poco más de un año y tres meses, siendo la modelo quien anunció el fin de su historia de amor el 29 de marzo de 2022.

No cabe duda de que la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria fue polémica, pero más por la conversación que esta última tuvo con Mario Irivarren, donde el chico reality confiesa que tendrá una llamada telefónica con su expareja Vania Bludau. Ahora la pregunta es: ¿se habrán comunicado?