Ale Baigorria llora tras emotivo mensaje de hija de Said Palao a horas de su boda: "Por más que no sea mi mamá..."

26/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hoy, 26 de abril, Alejandra Baigorria finalmente cumplirá su sueño más deseado: se casará. Horas antes del día más importante de su vida, la empresaria fue sorprendida por Caetana Paolo, hija de Said Palao, quien tuvo unas hermosas palabras que la emocionaron hasta las lágrimas.

Hija de Said Palao sorprende a Ale Baigorria

El reality 'Esto es guerra' decidió sorprender a Alejandra Baigorria a poco de su boda con Said Palao: llevó a la hija de su futuro esposo para que dedique unas emotivas palabras a la 'Rubia de Gamarra'.

Caetana Palao, tras aparecer en el set de 'Esto es guerra', expresó: "Yo desde chiquita, cuando Ale estuvo ahí, por más que no sea mi mamá, también la quiero mucho porque es muy buena gente conmigo y siempre me ha tratado muy bien". Sus palabras conmovieron a todos los presentes.

Por su parte, Alejandra Baigorria estuvo en un mar de lágrimas, profundamente conmovida por las palabras de Caetana. Incluso, cuando intentó agradecerle, su voz se entrecortó: "Bueno, yo... me conmueve", logró expresar mientras lloraba.

Ambas sellaron este emotivo momento con un caluroso abrazo, pero Caetana Palao quería seguir conmoviendo a todos y agregó: " Te quiero mucho y espero que tu relación con mi papá siga , porque mientras todo esté bien y tú lo quieras, yo también voy a querer que ustedes estén juntos". El público presente aplaudió las palabras de la menor.

Mario Hart y su inesperado mensaje

Pero Caetana Palao no fue la única que decidió dedicarle unas palabras a Alejandra Baigorria poco antes de su boda. Mario Hart también habló y confesó que no ha sido invitado a este evento; sin embargo, aseguró que esto no le molesta: "No me incomoda. Ellos están libres y en el derecho de invitar a quienes ellos quieran".

"Yo con ellos, más allá de tener una relación cordial, hemos trabajado juntos. Con Said me llevo bien, con Ale también, no tengo ningún problema, pero ellos están en toda la libertad de invitar con quienes ellos crean que se van a divertir más", añadió.

Finalmente, Mario Hart aseguró que si la producción de 'Mande quien mande' se lo pide, no tendría problemas en dar críticas sobre la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, ya que es parte de su chamba.

"Es parte de, es parte de... Es parte de pertenecer a este medio, de trabajar en el programa en el que estoy, y sí, normal, lo hago sin ningún problema", finalizó.

Las emotivas palabras de Caetana Palao, hija de Said Palao, hacia Alejandra Baigorria hicieron que la empresaria rompiera en llanto. Ambas sellaron este tierno momento con un caluroso abrazo que conmovió a muchos televidentes.