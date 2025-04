Susana Alvarado rechaza beso de Paco Bazán y discuten en el aeropuerto: "La chibola está furiosa"

09/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El pasado 7 de abril, 'Magaly TV, La Firme' presentó un nuevo ampay: imágenes exclusivas donde se ve a Susana Alvarado rechazando un beso de Paco Bazán y a ambos discutiendo en el aeropuerto. La secuencia también muestra momentos de llanto, dejando en claro que algo más estaba ocurriendo entre ellos.

Ampay de Susana Alvarado y Paco Bazán

Magaly Medina reveló un ampay que confirmaba por primera vez lo que muchos sospechaban: Paco Bazán y Susana Alvarado no solo se conocen, sino que tienen un vínculo mucho más cercano. En las imágenes se ve a la pareja en el aeropuerto, compartiendo abrazos, caricias y un beso.

El exarquero se mostraba cariñoso, incluso susurrándole algo al oído a la cantante de Corazón Serrano. Sin embargo, la escena dio un giro inesperado cuando Susana Alvarado se limpió el rostro, visiblemente afectada, y comenzó a llorar.

El gesto de ternura inicial se transformó en una atmósfera tensa que los reporteros de 'Magaly TV, La Firme' no tardaron en señalar como una discusión de pareja.

A pesar del intento de Paco Bazán por consolarla, la artista rechazó un nuevo intento de beso, lo que intensificó la tensión. Las cámaras captaron cómo Susana Alvarado, entre lágrimas, lo encaró con un gesto que parecía de reproche.

Aunque no se escucharon las palabras, el lenguaje corporal fue contundente: ella estaba claramente molesta, él intentaba explicarse y la incomodidad era evidente.

Poco después, tras un intercambio de palabras, la situación dio otro giro inesperado. Susana Alvarado y Paco Bazán se abrazaron nuevamente y compartieron un beso en los labios, dando señales de haber llegado a una aparente reconciliación.

Finalmente, ambos se dirigieron tomados de la mano hacia la zona de embarque del aeropuerto rumbo a Piura, dejando atrás un episodio tan romántico como polémico.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el ampay?

Magaly Medina no tardó en comentar las imágenes al aire. "Las mujeres generalmente lloramos porque algo nos conmueve o nos da mucha ira, pero no sé cuál sería su reclamo (...) Nos hubiera gustado tener un microfonito para saber de qué hablaban (...) Ya no se esconden", cuestionó la polémica conductora.

El ampay de 'Magaly TV, La Firme' confirmó que entre Paco Bazán y Susana Alvarado hay algo más, al mostrar cómo ella rechaza un beso del exfutbolista y ambos discuten en el aeropuerto, evidenciando un vínculo complejo que pasó de la ternura al llanto y terminó en reconciliación.