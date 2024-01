Alejandra Baigorria: Este sería el exorbitante precio del anillo de compromiso que le dio Said Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron durante su viaje por el continente asiático. La noticia generó muchísimas reacciones en el mundo de la farándula, por lo que el controversial Carlos Cacho no dudó en revelar cuánto es que habría costado el enorme anillo de compromiso que le entregó el modelo a la empresaria.

En una reciente entrevista con diario 'Trome', el maquillador se animó a brindar su humilde opinión acerca del momento de ensueño que vivió la popular 'Gringa de Gamarra' en Tailandia.

Según dijo, la joya que recibió Alejandra, por el tamaño, debe estar valorizada aproximadamente en 30 mil soles. Además, calificó de justo el detalle entregado por Said, alegando que sería parte de su esfuerzo el sorprender a su novia.

En esa misma línea, se mostró bastante contento por el nuevo compromiso de la empresaria, afirmando que actualmente ve muy tranquila a la rubia y que, después de tanto tiempo, ya merecía entrar a esta nueva etapa.

"La verdad que lo veo grande (el anillo) y me parece un diamante, ahí hay sus kilates, claro por foto no se puede ver toda la magnitud de la piedra y de cuántos kilates estamos hablando, pero sí te puedo decir dos cosas: Es un diamante y de varios kilates, bien por ella, ya le tocaba. Además, a Alejandra la he visto más tranquila y a él lo he visto guapísimo, antes no lo seguía en redes y ahora sí", agregó.