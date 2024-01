¿Se va del país? Korina Rivadeneira atraviesa difícil momento tras decisión laboral

09/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira sorprendió a muchos de sus seguidores al contar que su vida tuvo un cambio totalmente radical debido a una decisión que tomó respecto al ámbito laboral ¿Se irá del país?

Korina atraviesa un duro momento

En una reciente entrevista para 'América Espectáculos', la modelo venezolana contó detalladamente que la posición que tomó sobre su carrera profesional no la deja conciliar el sueño ni estar con sus hijos.

Según indicó, todo se debe a que, desde hace dos meses, viene interpretando el papel de 'Macarena' en la nueva telenovela 'Super Ada'.

"Estoy a full, a veces no sé cómo equilibrarme. Termino agotadísima, duermo poquísimas horas, pero estoy feliz, porque estoy logrando balancearlo", dijo en un primer momento.

A pesar del poco tiempo con el que cuenta, Korina aseguró que busca la manera de pasar tiempo con sus pequeños, quienes quedan al cuidado de una nana o de su padre mientras ella se encuentra fuera.

"Cuando llego a la casa lo que hago es dedicarme a los niños al 100%, así sea poquitito tiempo pero yo hago todo para ellos. Siempre trato de dar todo de mi para ellos", agregó.

Además, confesó que ya inició con sus castings en diferentes producciones extranjeras, afirmando que si queda en algún papel, optará por irse con toda su familia hasta el país donde se grabe la producción.

Korina descarta celos de Mario Hart por su trabajo

Por otro lado, la influencer descartó que su esposo Mario Hart se ponga celoso por las escenas de besos que interpretará junto al actor Pablo Heredia.

En entrevista con 'Trome', Rivadeneira negó que esto vaya a suceder: "Mario nunca se pone celoso, al contrario, es quien me enseña con mis escenas, me ayuda a ensayar. Él no tiene problemas. Sabe que soy actriz, sabe que estoy detrás de este sueño desde antes de conocerlo".

Y es que en la nueva novela 'Súper Ada', la venezolana interpretará a 'Macarena' mientras que el argentino hará el papel de 'Leo', ambos se convierten en pareja en lo que va de los capítulos.

"Pablo es súper lindo y buena gente. La química es buena, pero no solo con él, sino tengo un núcleo súper chévere. Estoy absorbiendo todas las cosas positivas para seguir aprendiendo y estoy súper contenta con mi personaje de Macarena, que es una villana y chica influencer", dijo la actriz durante una conferencia de prensa.

Sin duda, la situación por la que atraviesa Korina Rivadeneira le permitirá sobresalir en el ámbito actoral tanto en Perú como el extranjero, por lo que no dudó en asegurar que si le sale una propuesta fuera del país, se irá con toda su familia.