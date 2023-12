¡Al fin libre! Fabianne Hayashida se divorció de Mario Rangel: "Hoy inicio una nueva etapa"

Fabianne Hayashida al fin es libre. La animadora de eventos infantiles compartió con sus seguidores la noticia de su reciente divorcio con Mario Rangel, luego de unas duras semanas tratando de asimilar la situación.

Mediante sus redes sociales, la exchica reality comunicó a sus seguidores que los papeles de su divorcio al fin estaban listos, por lo que estaba decidida a iniciar una nueva etapa en su vida.

"Esta historia o etapa, como quieran decirle terminó ayer en todo sentido. No solo en papeles, sino también en todo tipo, empezando por mí interiormente. Hoy inicio una nueva etapa, fuerte, triste, pero tranquila", se lee en una parte del extenso texto que publicó en su cuenta de Instagram.

Fabianne Hayashida anuncia oficialmente su divorcio.

Asimismo, aseguró que soltará dicho capítulo de su vida pese a que está siendo duro y un poco traumático para ella.

"Hoy suelto este capítulo, me perdono, perdono y dejo de cuestionar cualquier cosa que pase por mi cabeza. Es duro, doloroso y un poco traumático y muy triste. Supongo que por eso todos siempre ponen la típica frase "respeten el momento". Que la entiendo, pero claro si no lo vives no entiendes", agregó.