Amy Gutiérrez revela haber sido víctima de violencia por parte de su expareja: "Perdonaba todo"

06/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente entrevista para el programa de Carlos Orozco, la reconocida cantante de salsa Amy Gutiérrez se abrió de manera sincera sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida personal. Desde su relación con un expareja hasta sus desafíos con la salud mental, la artista no ocultó detalles sobre su experiencia y su camino hacia la sanación.

Episodio doloroso

Amy Gutiérrez, al ser consultada sobre arrepentimientos, reveló haber estado en una relación en la que su expareja la denigraba constantemente. Relató cómo, a pesar de los insultos y el maltrato verbal, perdonaba reiteradamente a su entonces compañero.

"(Me arrepiento de) Estar con alguien que todo el tiempo me denigraba como persona y como artista y a pesar de eso yo lo perdonaba así me insultara, así me decía que no quería estar", mencionó al inicio.

Las palabras hirientes y despreciables, incluso durante la pandemia, marcaron profundamente su experiencia, revelando la difícil situación que enfrentaba en aquel entonces.

"Prácticamente, me decía que yo era del pueblo, ¿me entiendes? y que ojalá, en la pandemia, me contagiara. Ojalá que te dé Covid. Una vez me acuerdo de que me dijo que si él regresaba conmigo era para verme la cara de estúpida", continuó.

La cantante reconoció el círculo vicioso en el que se encontraba, donde la falta de amor propio la mantenía atrapada en una relación tóxica.

"Yo perdonaba todo eso porque yo no sabía que era estar sola, no tenía amor propio, estaba muy muy abajo y me acostumbré y ese círculo vicioso hacía que yo no pudiera salir a pesar de que yo sabía que eso estaba mal y de que yo estaba sufriendo y era la persona más infeliz del mundo", finalizó.

Sin embargo, enfatizó en su evolución personal, afirmando que ahora no toleraría tal comportamiento. Esta experiencia la llevó a buscar ayuda profesional y a tomar medidas para su bienestar mental.

Amy sobre ayuda personal

Durante una entrevista para el programa 'Hablemos de belleza', Amy Gutiérrez enfatizó en la normalización del cuidado mental y la importancia de no tener vergüenza en buscar apoyo.

"Hay un dicho bien fuerte que dice que nacimos solos y nos iremos solos de este mundo. Sí, me ha dado miedito antes por el tema de la depresión que ha pasado por mi vida. Creo que es importante buscar ayuda, que no tengas vergüenza", comentó.

Amy Gutiérrez abrió su corazón sobre las luchas internas que ha enfrentado, desde relaciones tóxicas hasta episodios de depresión. Su valentía al hablar sobre estos temas no solo muestra su fuerza como artista, sino también su compromiso con la conciencia y el cuidado de la salud mental.