Ana Paula Consorte lanza DURA crítica tras partido de Perú vs. Ecuador: "Paolo no hace milagros"

Ana Paula Consorte rompió su silencio tras el empate 0-0 de Perú ante Ecuador. La modelo brasileña criticó el desempeño de algunos jugadores de la Selección y defendió a su pareja Paolo Guerrero, asegurando que "él no hace milagros como un delantero".

La noche de ayer, 10 de junio, la Selección Peruana de Fútbol solo consiguió un empate 0-0 ante Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026, quedando así casi eliminado de la próxima Copa del Mundo. El desempeño de los futbolistas peruanos fue duramente criticado por los ciudadanos, pero sorprendió el inesperado mensaje que dio la pareja de uno de los 'peloteros'.

Ana Paula Consorte, quien asistió al Estadio Nacional para ver el encuentro deportivo, rompió su silencio a través de su canal de difusión en Instagram. La modelo brasileña empezó destacando el rendimiento de Carlos Zambrano y André Carrillo en la cancha, pero cuestionó a sus compañeros por no seguir sus ritmos de juego y "fallar todo".

Seguidamente, la pareja de Paolo Guerrero aprovechó en resaltar que 'El Depredador' no tuvo la pelota bajo su poder por los aparentes errores de algunos de sus compañeros. Incluso, Ana Paula se animó a defenderlo a "capa y espada" pidiendo que paren los ataques contra él, alegando que si nadie le pasa el balón no puede anotar los goles que tanto necesita Perú para ganar el partido.

Además, la brasileña indicó que había un jugador en la banca que le hubiera gustado ver en el campo, pero no especificó quién. Esta revelación causó gran revuelo e incertidumbre entre los fanáticos de su pareja.

"El balón llegó poco a Paolo. Él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros. O sea, él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros. Como un delantero, si la pelota no llega, no hay gol. Había un jugador en el banquillo que me hubiera gustado ver jugar", escribió la nuera de doña Peta.