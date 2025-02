André Carrillo y su divertida reacción al ver el regalazo de Jefferson Farfán a su hijo: "¿No me quieres adoptar?"

13/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente publicación de Jefferson Farfán en redes sociales generó revuelo entre sus seguidores y, en especial, en su amigo André Carrillo. El exfutbolista del Schalke 04 sorprendió a su hijo mayor, Adriano, con un lujoso auto BMW por su cumpleaños número 17, lo que desató una ola de reacciones en internet.

Jefferson Farfán y su lujoso regalo

Jefferson Farfán ha demostrado en diversas ocasiones que no se mide en gastos cuando se trata de sus hijos, y esta vez no fue la excepción. Para celebrar los 17 años de Adriano, el exfutbolista decidió sorprenderlo con un espectacular regalo: su primer auto.

A través de sus redes sociales, la 'Foquita' compartió dos fotografías en las que se ve a su hijo rodeado de amigos, recibiendo emocionado el BMW de color plomo que su padre le obsequió.

"Quiero darte un regalo especial: tu primer carro. Es un símbolo de la libertad que anhelas y de la confianza que tengo en ti. Úsalo con responsabilidad y disfrútalo, porque te lo mereces", expresó Jefferson Farfán.

Además, Jefferson Farfán agradeció a los amigos de Adriano por haber colaborado en hacer de esta sorpresa un momento inolvidable: "Quiero agradecer a tus mejores amigos, quienes han sido cómplices de esta sorpresa y compañeros incondicionales en tu vida. Su amistad y apoyo hacen que este momento sea aún más especial".

La reacción de André Carrillo

Si bien el lujoso obsequio acaparó la atención de los seguidores de Jefferson Farfán, un comentario en particular desató risas y una ola de interacciones. André Carrillo, su compañero en la selección peruana, no pudo contenerse y escribió con humor: " Mano, ¿no me quieres adoptar? ".

El comentario de la 'Culebra' generó una divertida reacción en redes sociales, con usuarios que siguieron la broma con respuestas como: "Adóptame a mí también", "Que nos adopte a los dos" y "Carrillo, si soy".

André Carrillo y su divertida reacción al ver el regalazo de Jefferson Farfán a su hijo

¿Y qué dijo Melissa Klug?

Melissa Klug no dejó pasar el cumpleaños número 17 de su hijo Adriano y lo celebró con mucho cariño. La pareja de Jesús Barco compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para su primogénito, expresándole todo su amor y sus mejores deseos para el futuro.

"Feliz cumpleaños, amor de mi vida, que hoy se cumplan todos tus deseos. Que siempre seas eternamente feliz, te amo con mi corazón, pedacito de mi ser", escribió la empresaria y pareja del futbolista Jesús Barco.

La reciente publicación de Jefferson Farfán en redes sociales generó revuelo, especialmente con la divertida reacción de André Carrillo, quien desató carcajadas entre los seguidores. El lujoso regalo para Adriano y las emotivas palabras de Melissa Klug demostraron, una vez más, el amor incondicional de sus padres en esta fecha especial.