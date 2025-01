Jesús Barco y su tajante respuesta tras presunto amorío entre Melissa Klug y Christian Cueva: "Siempre hay señales"

Jesús Barco vuelve a captar la atención de todos con un inesperado mensaje en sus redes sociales tras el escándalo que se originó por las afirmaciones de Pamela López sobre un presunto amorío entre Melissa Klug y Christian Cueva.

En una reciente entrevista a un programa de espectáculos, Pamela López dejó impactados a todos en la farándula tras reafirmar su postura de un presunto 'amorío' entre la 'Blanca de Chucuito' y el padre de sus hijos Christian Cueva.

La trujillana aseveró que el popular 'Aladino', en su intento de volver a recuperar su amor y confianza en su matrimonio, le señaló en su viaje a España que "sí tuvo algo con Melissa". Es por ello, que a pesar de que Klug le interpuso hace meses una carta notarial, se mantiene firme en su versión.

"El año pasado, cuando sucedió todo (el escándalo de Pamela Franco), el padre de mis hijos estaba en España rehabilitándose y buscando mi perdón a toda costa. (...) Me aceptó lo de Melissa. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Repito lo que Cueva me aceptó y lo que yo tengo, algunas conversaciones que no he hecho publicas", señaló.