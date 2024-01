Andrea Llosa revela cómo su divorcio la llevó a buscar apoyo de un psiquiatra: "Pensé que sería para toda la vida"

En una reveladora aparición en el podcast de Verónica Linares, la reconocida periodista Andrea Llosa abrió su corazón para hablar de su carrera en el periodismo y abordar sobre la reciente separación con Luis Ávalos Gómez, su esposo de más de 15 años. La conductora de 'Andrea' y 'Nunca más' compartió detalles íntimos, desde su inicio romántico hasta los desafíos que llevaron al fin de su matrimonio.

Andrea Llosa sorprendió al relatar que, a diferencia de su esposo, ella es una romántica empedernida. " Yo me enamoré de 'Luchín' y me caso a los ocho meses porque éramos muy amigos. Ya nos conocíamos", confesó la periodista. Este rápido salto al matrimonio fue impulsado por una fuerte amistad que, con el tiempo, enfrentaría desafíos inesperados.

La conductora reconoció que, a pesar de haber sido muy feliz con Ávalos Gómez, un día se percató de que el amor de pareja se había desvanecido. "Cuando llega la monotonía, también llega el mal humor. Y cuando las personas no están tan felices, lo que encuentras del otro lado es fastidio", expresó Andrea Llosa. La rutina y la falta de atención a los detalles desgastaron la relación, llevándolos a tomar la difícil decisión de separarse.

Andrea Llosa detalló cómo el hecho de pasar todo el día juntos debido a compromisos laborales contribuyó al desgaste de la relación.