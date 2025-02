Andrea Luna tras ser víctima de violencia: Los medios prefieren "darle luz a gente que no es ejemplo"

En diálogo con Exitosa, la actriz y cantante Andrea Luna se refirió a los nuevos proyectos que tiene en su faceta musical. No obstante, también tuvo un contundente mensaje respecto a los casos de violencia contra la mujer, asegurando que algunos medios de comunicación prefieren darle espacio a personas acusadas por estos agravios.

Durante el programa Exitosa te Escucha, Andrea manifestó que es muy lamentable lo que se vive en nuestro país, debido a que muchas mujeres no pueden vivir tranquilas al sentirse inseguras. De hecho, confesó que antes de llegar a nuestros estudios, se sintió con temor cuando un vio que un hombre estaba muy cerca a ella.

Tras ello, Katyusca Torres Aybar, conductora de Exitosa, se refirió a la denuncia por violencia psicológica que ella presentó en contra de su expareja, el actor Pietro Sibile. Si bien señaló que era un tema delicado, se refirió a la reciente entrevista que él concedió a un medio escrito. Andrea lamentó que estas plataformas le den espacio a personas que no son "un ejemplo".

"Quería agradecerle a Exitosa que nos den el espacio para hablar de temas musicales, de nuestro arte. Sin embargo, no siempre nos abren las puertas. Prefieren darle luz a la gente que no es un ejemplo a seguir. Estos periódicos le dan luz a gente que debería estar muy avergonzada. Y a gente que necesita espacio para transmitir su arte y música, no les dan un espacio, pero sí a gente que no se merece", expresó.