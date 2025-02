Marina Gold no descarta convertirse en madre en el futuro: "Si llega la persona correcta, puede ser"

31/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marina Gold tuvo una entrevista con Exitosa, en donde brindó algunos detalles de su carrera como actriz de cine para adultos. La influencer peruana abrió su corazón y se sinceró respecto a su vida amorosa, revelando además que, en algún momento, podría convertirse en mamá.

Marina abre su corazón y se sincera

En el programa Contra el Tráfico, Ricardo Rondón ahondó en la vida personal de Marina, consultándole si acaso, debido a su trabajo, le es difícil conseguir pareja. Con mucha seguridad, la actriz respondió que sí es complicado, y que esto se debe a que ella es "muy exigente" al momento de enamorarse.

"Creo que es muy difícil. Realmente, no he encontrado a alguien que me llame la atención para que yo diga 'puede ser mi pareja'. Simplemente, las personas con las que he tenido un contacto corto. Creo que es muy difícil porque soy exigente. Sinceramente a alguien no le gusta mi trabajo, no está en el mapa para mí"

Asimismo, confesó que, mucho antes de convertirse en actriz de la industria triple X, ella sufrió por amor. No obstante, aseguró que sí tiene las intenciones de enamorarse, pero primero tiene que conocer muy bien a la persona que intente conquistar su corazón.

"Sí quisiera (enamorarme). Yo no me niego, pero habría que conocer (a la persona) Como te dije, soy muy exigente en tema de sentimientos. No podría estar con un chico inmaduro o que le guste que le persigan",

Marina Gold en Exitosa.

¿María Gold se convertirá en mamá?

En esa línea, indicó que ha recibido algunos comentarios en donde dudan que ella pueda llegar a tener pareja. No obstante, minimizó tales afirmaciones, asegurando que muchas personas, entre empresarios y famosos, le escriben a sus redes sociales

"Hay mucha gente que me dice que no voy a encontrar a nadie. La verdad es que mucha gente me escribe a diario. Y no son solamente 'jeropas'. Te lo juro. Hay grandes empresarios en el mundo que le llega lo que digan en redes sociales", aseveró.

Frente a esta situación, Rondón le consultó si acaso ha pensado, en algún momento, tener un bebé. En respuesta, Marina indicó que, si bien ahora no, esto podría ocurrir, siempre y cuando encuentre al verdadero amor de su vida.

"Sí, no está en mis planes porque todavía no tengo esposo. Quizá, si llega la persona, puede ser", expresó la actriz ante Exitosa.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En diálogo con @nadiesperfekto , la actriz de cine para adultos, Marina Gold, aseguró que no descarta convertirse en madre siempre cuando llegue la persona correcta.



— Exitosa Noticias (@exitosape) January 31, 2025

Fue así que Marina Gold no descartó convertirse en madre en el futuro. La actriz de cine para adultos aseguró que esto ocurrirá cuando llegue la persona indicada.