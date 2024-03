¿Andrés Wiese regresa a 'Al Fondo Hay Sitio'? Actor se luce por 'Las Nuevas Lomas' y emociona a fans

Andrés Wiese le ha devuelto la esperanza a todas sus fans con una reciente publicación en redes sociales. El recordado 'Nicolás de las Casas' de 'Al Fondo Hay Sitio' causó revuelo entre los seguidores de las series con su visita a la emblemática casa Gonzales en el barrio de 'Las Nueva Lomas'.

El actor no dudó en compartir este momento y subió un video de su recorrido por el set de grabación, el cual despertó la emoción de todas sus fanáticas, pues creen que esta visita es una señal de su regreso a la exitosa serie.

El querido 'Ricolás' alborotó a sus fans al lucirse en el set de grabación de 'Al Fondo Hay Sitio', pues muchos pensaron que se trataba del regreso del actor a la exitosa serie. No obstante, explicó a qué se debía su visita la casa de 'Los Gonzáles'.

" Nos toca grabar en Pachacamac. He venido un ratito a visitar el barrio, la casa de Los Gonzáles. Nostalgia. La verdad que se siente raro, bonito, pero raro . Han reconstruido todo. Aquí está el segundo piso, ahí está el mismo maniquí. Está es la nueva casa Maldini. Muchos recuerdos", sostuvo.

Asimismo, al ver que sus fans le pedían una respuesta sobre su retorno a la producción, Wiese detalló que está grabando una cinta en Pachacamac, por lo que tendrá que visitar el lugar, algunas veces.

Sin embargo, aseguró que no descarta nada y que no está cerrado a la idea de retomar su papel protagónico en la serie.

Como era de imaginar, su gran amigo, Erick Elera, no tardó en manifestarse e hizo una divertida publicación, recordando viejos tiempos. El afamado 'Cara de Pez', fiel a su estilo, bromeó con la visita de Andrés Wiese.

"Ooohhhh RICOLAAS!! ¡En mi casa ESTÁS! Lo veo y me muero, lo veo y me muero , lo veo y me mueeeeroooooo", se lee en los comentarios de Instagram.