Mayra Couto reconoce que no le gustaría volver a trabajar con Andrés Wiese: "Es volver a vivir cosas feas"

Durante las primeras temporadas de 'Al fondo hay sitio', Nicolás de las Casas (Andrés Wiese) y Grace González (Mayra Couto) fueron una de las parejas más queridas por todos los fanáticos de la teleserie. Sin embargo, ahora que ambos están alejados de la televisión, la actriz confesó que le 'chocaría' trabajar nuevamente con el popular 'Ricolas' porque le trae malos recuerdos.

Años después que ambos actores dejaran su participación en la telenovela de América Televisión, exactamente en el 2020, Mayra Couto denunció a su excompañero por acoso.

La actriz conversó con un conocido programa de espectáculos y aseguró que prefiere no volver a vivir algunos episodios de su vida, ya que se sintió muy incómoda en el momento y para ella es un capítulo cerrado.

En otro momento explicó que lo que vivió con Andrés Wiese no afecta a su vida en la actualidad, sin embargo, prefiere no volver a trabajar con él.

Hace unos días en el programa 'Todo se filtra', La actriz expresó que no actuaría nuevamente junto a Wiese y propuso que su personaje, Grace González, regrese sola a la casa de los González en la serie. La razón detrás de esta decisión radica en el incómodo episodio de acoso del que fue víctima durante las grabaciones.

"Yo conté cómo me sentía, no sé si al final eso funcionó como una denuncia, pero no es como que yo me dispuse a hacer una denuncia como tal. La fiscalía le abrió investigación y yo colaboré con la justicia. Fui a pasar cámara Gesell y todo", explicó.