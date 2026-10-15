Angie Arizaga anuncia que se casará en 2027 y revela si su boda será televisada: "Eso sí de todas maneras"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se viene el matrimonio! Angie Arizaga sorprendió al confirmar que se casará sí o sí en 2027 y reveló si le gustaría que su boda sea televisada. Aunque todavía no tiene una fecha definida ni ha iniciado todos los preparativos, la influencer ya tiene algunas ideas sobre cómo celebrar este importante momento junto a su pareja y su hijo Mateo.

¿Boda de Angie Arizaga será televisada?

En medio de una entrevista con América Espectáculos, a Angie Arizaga le lanzaron la pregunta del millón sobre la posibilidad de televisar su boda, tal como ya lo han hecho antes otras celebridades de la farándula local.

La influencer reconoció que le parece una idea bonita, sobre todo porque su hijo Mateo ya está más grande y podría disfrutar de esta celebración familiar.

"No sé, no sé, eso sería muy chévere, muy bonito y sobre todo Mateito que ya está más grande, borrar esos momentos tan lindos, pero vamos a ver cómo se dan las cosas, no puedo aún decir si sí o si no, lo único que sé es que el otro año sí o sí hay boda", comentó.

¿Dónde será la boda de Angie Arizaga?

Otro detalle que llamó la atención fue la posibilidad de que el matrimonio no se realice en territorio peruano. Angie explicó que tanto ella como su pareja tienen algunas opciones en mente, pero primero necesitan definir el lugar antes de avanzar con la organización.

"Me gusta hacer las cosas bien y así que por eso no me quiero estresar todavía con el matriqui hasta que... Una vez que tengamos el lugar de dónde va a ser, porque no sé si no sabemos, no creemos que sea en Perú, queremos viajar", señaló.

La influencer también reveló que ya manejan algunas alternativas de meses para celebrar la boda, aunque todavía no existe una fecha exacta. Por ahora, prefiere tomarse las cosas con calma y evitar el estrés de organizar una ceremonia sin haber definido dónde se realizará.0.

"No tenemos fecha, pero tenemos opciones de meses y de dónde lo queremos hacer, entonces ya se enterarán todo igual, porque vamos a compartirlo con ustedes definitivamente", aseguró.

Angie Arizaga quiere agrandar la familia

Además de hablar sobre su boda, Angie Arizaga se refirió a sus planes de convertirse nuevamente en mamá. La influencer explicó que, antes de pensar en tener otro bebé, quiere concentrarse en el matrimonio que espera celebrar en 2027.

"Vayamos por partes, vayamos por partes por favor, ahorita lo que estamos enfocándonos es en poder que el matrimonio sea el otro año y después de eso sí de todas maneras tenemos hablado y queremos darle un hermanito a Mateito y que la familia siga creciendo y todo, pero tiempo al tiempo", confesó.

Así, Angie Arizaga confirmó que el próximo año será clave para su vida familiar. Aunque todavía quedan detalles por definir, la influencer tiene claro que la boda se realizará en 2027 y que sus seguidores podrán conocer parte de este esperado proceso.