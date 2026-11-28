28/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira atravesó un complicado momento en las calles de Miraflores, luego de que su camioneta sufriera un desperfecto mecánico y quedara inmovilizada en plena avenida, provocando congestión vehicular y el malestar de otros conductores. El incidente ocurrió en medio de la atención mediática que enfrenta por el reciente ampay con el actor argentino Nacho Di Marco.

¿Qué pasó con la camioneta de Korina?

La influencer venezolana utilizó sus historias de Instagram para contar lo sucedido y explicar que, pese a sus intentos, no conseguía encender su vehículo ni encontrar una manera de retirarlo de la vía. Aunque tenía combustible, la camioneta no respondía y tampoco le permitía colocar los cambios para desplazarla.

La situación se volvió todavía más incómoda debido a la reacción de algunos conductores que transitaban por la zona. Según relató la modelo, recibió insultos de personas afectadas por el congestionamiento, pese a que no tenía cómo solucionar rápidamente el problema. Ante ello, aprovechó sus redes sociales para disculparse con quienes quedaron atrapados en el tráfico.

"Estoy varada en Miraflores. Mi camioneta se apagó y no quiere encender por nada del mundo. Lo he intentado todo y nada. Si ven una camioneta atravesada, sorry. No sé qué hacer ni puedo moverla; tengo gasolina, así que no entiendo qué puede ser. No me deja ni siquiera poner D o N para moverla (empujarla). La gente solo insulta, pero no puedo hacer nada", explicó en redes sociales.

Poco después, Rivadeneira compartió un nuevo video para mostrar el lugar donde había quedado varada y actualizar a sus seguidores sobre lo ocurrido. En esa oportunidad, informó que ya contaba con la asistencia de una persona de su seguro, quien intentaba encontrar una solución al desperfecto mecánico.

Además, la actriz mostró las dificultades que enfrentaban otros conductores debido a que un camión también permanecía detenido en la misma vía. Cabe señalar que el percance ocurrió horas después de que asistiera a una clase especial de entrenamiento en un conocido espacio de fitness de San Isidro.

El 'ampay' de Korina y Nacho

Este nuevo episodio ocurre mientras Korina permanece bajo la atención de los programas de espectáculos por el ampay difundido el 23 de noviembre por Magaly Medina. Las imágenes la mostraron ingresando de madrugada al edificio donde vive Nacho Di Marco, luego de celebrar el cumpleaños del actor argentino.

La venezolana recién abandonó el inmueble al día siguiente. Además, ambos fueron captados tomados de la mano, lo que despertó rumores de un posible romance, especialmente porque comparten escenario en una obra de teatro.