28/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Guzmán volvió a preocupar a sus seguidores luego de sufrir una nueva dislocación de cadera durante un concierto en la Arena Ciudad de México. La cantante tuvo que interrumpir su presentación y fue trasladada inmediatamente a un hospital, mientras los asistentes quedaron desconcertados por lo ocurrido.

El incidente se produjo durante su espectáculo, que formaba parte de la gira 'Los que nos quedamos'. La presentación había comenzado alrededor de las 21:10 horas, entre ovaciones y muestras de entusiasmo del público. Como es habitual en sus conciertos, la artista salió al escenario con toda su energía y dispuesta a ofrecer un espectáculo lleno de rock.

Alejandra Guzmán vuelve a dislocarse la cadera

Sin embargo, cuando estaba por terminar su primera canción, 'Míralo, mírala', ocurrió lo inesperado. La intérprete había aparecido a bordo de un automóvil convertible como parte de la escenografía y, durante la presentación, saltó el parabrisas para sentarse sobre el cofre. Fue en ese momento cuando volvió a presentar problemas con su cadera.

La artista manifestó que se le había salido nuevamente la cadera y expresó su tristeza por no poder continuar con el espectáculo. Incluso, señaló que tenía muchas ganas de realizar aquella presentación. Mientras tanto, una luz permaneció encendida en el escenario y el público aguardaba alguna explicación, pues inicialmente algunos asistentes pensaron que se trataba de una broma.

"Chicos se me salió la cadera de nuevo, lo siento tanto, qué pena tenía tantas ganas, cuando me senté se me salió, pero creo aquí está mi doctor", dijo muy apenada.

No obstante, aproximadamente 10 minutos después, a través del sonido local de la Arena Ciudad de México se comunicó que el concierto quedaba cancelado y que sería reprogramado para otra fecha. La decisión tomó por sorpresa a los asistentes, quienes tuvieron que abandonar el recinto mientras el equipo de la cantante atendía la emergencia.

ABANDONA ALEJANDRA GUZMÁN CONCIERTO EN AMBULANCIA La cantante apenas llevaba un par de canciones durante su concierto de este viernes 27 de noviembre cuando de repente se detuvo y dijo "Se me zafó la cadera, perdón". https://t.co/XlBBXBtWvd — @notiZASnews (@notiZASnews) November 28, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

Posteriormente, el equipo de prensa del establecimiento confirmó que Alejandra Guzmán había sido trasladada de inmediato a un hospital, aunque no precisó a qué centro médico fue llevada. También indicó que brindarían información sobre su estado y la nueva fecha del espectáculo cuando tuvieran mayores detalles.

Esta nueva complicación física genera preocupación porque ocurre semanas después de que la cantante atravesara otro episodio relacionado con su cadera, por el que también tuvo que ser internada de emergencia. Por ahora, no se han proporcionado mayores detalles sobre su evolución, mientras sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su salud.