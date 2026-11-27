27/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un conocido integrante de Esto es Guerra sorprendió al compartir una nueva experiencia personal ligada a la religión católica. El chico reality participó en una ceremonia de consagración con los Heraldos del Evangelio, donde expresó su devoción a la Virgen María y se mostró emocionado por esta vivencia junto a sus familiares.

Raúl Carpena participó en ceremonia religiosa en Surco

El chico reality acudió a la sede de los Heraldos del Evangelio Perú, ubicada en Surco, tras recibir la invitación de su madre y sus tías, quienes son devotas de la Virgen María. El joven contó que inicialmente no prestaba mucha atención a la religión.

El integrante del reality recibió una bendición con agua bendita y vistió una capa corta de color crema, que llevaba bordada en el pecho una cruz roja característica de la congregación. La ceremonia se realizó en las instalaciones religiosas de Lima.

Carpena también relató que era la primera vez que participaba en una misa y que se sintió cómodo con la dinámica, el sacerdote y las explicaciones que recibió sobre la devoción a la Virgen María. La experiencia estuvo acompañada por sus padres, quienes acudieron con él.

"Llegué aquí por mi mamá y mis tías, que son devotas de la Virgen María, por esta iglesia aquí en Lima", señaló.

Su participación en la ceremonia marcó una experiencia que compartió con sus seguidores a través de las redes sociales, donde también habló sobre su acercamiento a la fe católica y la consagración que realizó junto a su familia.

¿Qué dijo Raúl Carpena sobre su consagración?

Tras participar en la actividad, Carpena expresó su alegría por la experiencia y aseguró que ahora se encuentra más involucrado en la religión. Asimismo, destacó el trato recibido por las personas de la congregación y las explicaciones del sacerdote sobre la misa.

"Me siento muy feliz de haber dado esta meta como persona, con espíritu de esclavo de amor a Dios y a la Virgen", indicó.

El integrante de Esto es guerra también invitó a sus seguidores a visitar la sede de los Heraldos del Evangelio y participar en las actividades que organizan. Señaló que las personas interesadas son bienvenidas a la ceremonia de consagración mariana.

La ceremonia se desarrolló en la comunidad religiosa de Surco, donde los Heraldos del Evangelio realizan encuentros y misas de consagración a la Virgen María. El joven compartió detalles de su participación y mostró parte de la experiencia vivida durante la jornada.

Raúl Carpena hizo público su acercamiento a la fe católica, una experiencia que comenzó por invitación de su madre y sus tías y que ahora comparte con sus seguidores, junto a su familia en redes sociales.