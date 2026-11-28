28/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia sorprendió durante su reciente aparición en televisión al lucir un llamativo anillo de diamantes que despertó rumores sobre un posible compromiso con su pareja, Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'don Diablo'. Aunque la cantante evitó confirmar que se trate de una joya de compromiso, dejó entrever que atraviesa una de las etapas más felices de su vida sentimental.

¿Yahaira rumbo al altar?

Todo ocurrió durante su participación en el programa 'Mande quien mande', donde la salsera fue sorprendida por la 'Carlota'. La conductora se acercó hasta su lugar y levantó su mano para mostrar el lujoso anillo frente a las cámaras, provocando que la artista se mostrara nerviosa ante la inesperada exposición de la joya.

La situación llamó también la atención de Tula Rodríguez, quien aprovechó el momento para intentar descubrir si su relación había dado un paso importante. Sin embargo, Yahaira prefirió mantener los detalles en privado y no revelar si su pareja ya le había pedido matrimonio, aunque tampoco descartó las especulaciones que surgieron alrededor del anillo. "Son cosas que no se cuentan, pero estoy feliz" , expresó.

Por otro lado, cuando le preguntaron si tenía previsto llegar al altar en 2027 o 2028, la intérprete reconoció que todavía no tiene una fecha definida y que se encuentra evaluando sus planes. No obstante, destacó que está enamorada, tranquila y en paz junto a Luis Fernando Rodríguez.

De esta manera, aunque la salsera no confirmó un compromiso, su aparición con la llamativa joya y sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que la boda esté entre sus próximos planes. Por ahora, Yahaira parece disfrutar de su relación sin apresurarse a revelar mayores detalles.

"Todavía no lo sé, todavía estoy viendo. Estoy feliz y tranquila. Estoy en una relación increíble y en paz, enamoradísima. Muy feliz", dijo muy emocionada.

Paula Arias ya había dado pistas

Hace unas semanas, Paula Arias destacó que actualmente percibe a Yahaira mucho más tranquila, feliz y enfocada en su vida personal. Según explicó, considera que la intérprete atraviesa una etapa diferente a la de años anteriores, especialmente por la estabilidad que habría encontrado en su relación con Luis Fernando Rodríguez.

"A ella la veo feliz, tranquila, realizada porque tiene alguien seguro, alguien que esté ahí y que la apoye y que le brinde mucho amor", declaró.

Por el momento, Yahaira Plasencia prefiere mantener bajo reserva los detalles de su relación y sus posibles planes de matrimonio. Sin embargo, su reciente aparición televisiva, el llamativo anillo y las declaraciones sobre su felicidad sentimental alimentaron las sospechas de que podría estar próxima a dar un importante paso junto a su pareja.