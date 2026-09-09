Madre de Dios: destruyen 25 campamentos usados por mineros ilegales y equipos valorizadas en más de S/ 1 millón

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo operativo contra la minería ilegal se ejecutó en Madre de Dios, donde el Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) logró la destrucción de 25 campamentos logísticos rústicos utilizados para desarrollar y abastecer actividades de extracción ilegal de minerales.

Intervención golpeó infraestructura minera

La intervención se realizó en el sector denominado El Platanal, ubicado en el distrito de Inambari, considerado uno de los principales puntos logísticos empleados por quienes desarrollan minería ilegal en la región. El lugar se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, un espacio de especial importancia ambiental.

Durante el operativo también se procedió con la detonación e incineración de diversos equipos y materiales empleados en estas actividades. Entre los bienes destruidos se encontraban dos balsas tracas, motores diésel, bombas de agua, 25 generadores eléctricos y antenas de internet satelital.

A ello se sumaron televisores y aproximadamente 2000 metros de mangueras de alta presión, elementos que formaban parte de la infraestructura utilizada para facilitar la extracción ilegal de minerales.

En conjunto, los implementos intervenidos fueron valorizados en S/ 1 028 260, representando un importante golpe económico para las operaciones clandestinas que funcionaban en el sector.

Operativo busca frenar daño ambiental

La diligencia fiscal se desarrolló como parte de un megaoperativo conjunto en el que participaron integrantes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, miembros del Ejército y personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

La intervención permitió atacar no solo los espacios utilizados como campamentos, sino también parte de los equipos necesarios para mantener activa la extracción ilegal. La destrucción de estos bienes se realizó conforme a lo establecido por el Decreto Legislativo 1100, norma que permite la interdicción in situ de bienes vinculados con actividades ilícitas relacionadas con la minería ilegal.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, las acciones buscan mitigar los impactos provocados por esta actividad sobre el ecosistema. Entre las principales afectaciones identificadas figuran la degradación de los suelos, la deforestación de zonas boscosas y la contaminación de cuerpos de agua, agravada por el uso indiscriminado de combustibles y sustancias químicas durante los procesos de extracción.

El operativo representa así una intervención directa sobre uno de los puntos utilizados como soporte para la minería ilegal en Madre de Dios. La destrucción de los campamentos y equipos busca impedir que estas estructuras continúen funcionando y reducir la presión sobre las áreas naturales cercanas.

La destrucción de 25 campamentos y de equipos valorizados en más de un millón de soles constituye un nuevo golpe contra la minería ilegal en Madre de Dios. La intervención evidencia la necesidad de mantener operativos coordinados y permanentes para evitar que estas actividades continúen afectando los bosques, suelos y fuentes de agua de la Amazonía peruana.