28/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren generó controversia en redes sociales luego de lanzar una particular indirecta sobre sus antiguas relaciones sentimentales. Durante una intervención en su programa 'La manada galáctica', el exchico reality dejó entrever que habría contribuido a que sus exparejas alcanzaran mayor popularidad, pero que nunca recibió algún reconocimiento por ello.

¿Mario hizo famosas a sus exnovias?

Todo ocurrió mientras conversaba sobre su actual relación con Tabata Suárez. En medio de una secuencia del espacio, el influencer bromeó con la posibilidad de que su novia hubiera firmado un contrato para entregarle un porcentaje de las ganancias o beneficios que obtuviera por la repercusión mediática de estar a su lado.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comentario que realizó inmediatamente después. Mario Irivarren insinuó que, durante sus anteriores romances, habría ayudado a que sus parejas se hicieran conocidas, aunque posteriormente ellas no le habrían agradecido por la exposición que consiguieron mientras estaban con él.

"Luego las hago famosas y no cobro nada", dijo el exchico reality a modo de broma.

La declaración no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales. El fragmento despertó cuestionamientos entre los internautas, quienes interpretaron sus palabras como una indirecta dirigida a algunas de sus exparejas, entre ellas Onelia Molina, Vania Bludau, Stephanie Valenzuela y Alondra García Miró.

Críticas en redes sociales

Asimismo, varios usuarios criticaron la manera en que el exchico reality se refirió a sus antiguas relaciones sentimentales. Algunos lo calificaron de machista y cuestionaron que se atribuyera el mérito de la popularidad de otras mujeres. De esta manera, una broma terminó convirtiéndose en una nueva polémica alrededor de su vida sentimental.

"¡Qué asquerosidad que un hombre se exprese de esa forma! ¡Cómo detesto a este sujeto!", "¿Onelia no se hizo conocida por Diego Chávarri?", "Pero todas sus exnovias ya eran famosas: Alondra, Tefi y hasta Vania", "Yo creo que esto fue directamente para Onelia", "Algún día va a asumir las consecuencias y bien caro", "Ojalá se trague sus palabras", "Según él, esta indirecta es para Onelia y también para su actual novia, Tábata, a la cual le recomiendo que con él no es", expresaron varios internautas.

De esta manera, la polémica continúa generando reacciones entre los seguidores del mundo del espectáculo, quienes no tardaron en relacionar las palabras de Mario Irivarren con sus anteriores romances. Mientras tanto, el comentario también puso bajo la lupa su actual relación con Tabata Suárez, aunque el influencer no precisó a quiénes iban dirigidas sus indirectas.