Angie Arizaga rompe en llanto y preocupa a sus fans por su embarazo ¿Qué pasó?

Angie Arizaga sorprendió a todos tras revelar que se encuentra en la dulce espera de su primogénito con Jota Benz, por lo cual todos sus seguidores se encuentran pendiente de sus actividades, y tras compartir un video donde se la ve llorando, no dudaron en mostrarse preocupados por la salud de la exchica reality.

A través de sus redes sociales, Angie y Jota Benz anunciaron la emoción que les albergaba el saber que se convertirán padres por primera vez, mientras mostraban la ecografía que comprobaba su estado de gestación.

"La Bendición que está en camino me tiene muy ilusionada, de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría", escribió en un inicio.

Luego, contó el duro proceso que siguió para poder ver cumplido su sueño de ser mamá, ya que antes de ello tuvo varias noticias negativas que la afectó anímicamente.

"No se imaginan cuánto esperé este momento, cuántas pruebas negativas, cuántos abrazos diciéndome ten paciencia, cuántas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuánta presión de la gente que ni conocía al punto de darme por vencida... de decir tal vez esta etapa no es para mí y me dediqué a sanar por dentro", sentenció Arizaga.