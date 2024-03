¡Emocionado! Jota y su tierno mensaje por embarazo de Angie: "Lleva dentro al amor de nuestras vidas"

Jota Benz está más feliz que nunca al saber que se convertirá en padre muy pronto. Luego de anunciar, junto a Angie Arizaga, que están a la espera de su primer bebé; el exchico reality se mostró muy emocionado y lo expresó mediante un tierno mensaje.

A través de sus redes sociales, el modelo compartió unas conmovedoras palabras donde expresa el gran amor que siente hacia la popular 'negrita'.

En un extenso texto en redes sociales, Angie Arizaga y Jota Benz anunciaron que se encuentran en la dulce espera de su primer bebé. Sin embargo, el cantante urbano sorprendió con una emotiva dedicatoria que tuvo hacia su pareja.

Además, aseguró que aún no tiene a su bebé entre sus brazos, pero ya siente un gran amor hacia ese ser que viene en camino.

"Nosotros nos elegimos, nos respetamos, nos admiramos, nos cuidamos y nos prometimos crecer de la mano. Por eso, la vida nos dio lo que muchos buscan y pocos encuentran, EL AMOR VERDADERO. Y que más bonito que el amor de tu vida lleve dentro de ella al " AMOR DE NUESTRAS VIDAS " . Lo más hermoso, es que aún no te conocemos y ya te amamos. Gracias a Dios por permitirnos ser padres", expresó.

Por su lado, la afamada 'negrita' reveló que le fue muy difícil quedar embarazada y que, en un determinado momento, estuvo a punto de darse por vencida y abandonar su sueño de convertirse en madre.

"No se imaginan cuánto espere este momento, cuántas pruebas negativas, cuantos abrazos diciéndome ten paciencia, cuantas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuanta presión de la gente que ni conocía :/ al punto de darme por vencida... de decir tal vez esta etapa no es para mí y me dediqué a sanar por dentro".