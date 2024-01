¿Anthony Aranda es la última 'bomba'? Bailarín sorprende con fuerte revelación sobre 'Esto es Guerra'

Anthony Aranda acaparó las portadas de los distintos medios de espectáculos al anunciar que su relación con Melissa Paredes había terminado. Aunque actualmente se reconciliaron, muchos creyeron que el bailarín causó polémica para ser llamado a 'Esto Es Guerra' (EEG) ¿Será cierto?

Hace algunos años, Aranda fue presentado como la verdadera 'bomba' de 'EEG', remeciendo además, a todo el mundo de la farándula porque poco antes de ingresar al reality fue ampayado por las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' en medio de una cariñosa situación con Melissa Paredes cuando esta aún seguía casada.

Sin embargo, con el tiempo dejó de tener presencia en la competencia hasta llegar al punto de no volver a pisar el set. Pese a ello, el bailarín siempre aseguró que se llevó los mejores recuerdos de esa etapa.

Ahora que acaba de iniciar una nueva temporada, muchos creen que el 'Activador' volverá por todo lo alto.

No obstante, esto fue recientemente descartado por él, pues una seguidora lo acusó de creer generar polémica con su relación para que lo llamen del canal 4: "Pensaban que por su ruptura, 'Esto es Guerra' lo llamaría al 'Activador', total, ni así, pobrecito, a nadie le importas".

"Si me llamaron pero estoy full en mi escuela y no pude aceptar pero pero me hubiera encantado. Igual estoy feliz porque nos va increíble en nuestra escuela, gracias por la preocupación", respondió el coreógrafo.