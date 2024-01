'Esto Es Guerra' 2024: Estos fueron los escándalos más sonados del reality tras 12 años al aire

23/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'Esto Es Guerra' vuelve a las pantallas de televisión peruanas para una nueva temporada y aunque a lo largo de estos 12 años ha logrado mantenerse como uno de los programas más exitosos del país, cuentan con algunos momentos que fueron considerados como escándalos ¿Cuáles son?

La tormentosa relación de Angie y Nicola

El programa estuvo marcado por una gran cantidad de relaciones amorosas, las cuales fueron, en su mayoría, criticadas por la veracidad de las mismas.

Así pues, Angie Arizaga y Nicola Porcella llegaron a conformar una de las parejas más famosas del reality; sin embargo, también fueron protagonistas de tensos momentos que eran expuestos en el programa conducido en ese momento por Johana San Miguel y Mathías Brivio.

Como se recuerda, en 2015, la pareja fue suspendida de 'EEG' debido a que un amigo cercano de la popular 'Negrita' se presentó con Magaly Medina para exponer audios donde Angie lloraba y decía que Nicola la golpeaba e insultaba. Pese a ello, ambos volvieron al programa.

Guty Carrera: "Yo no fui infiel

Otro de los momentos que dejó huella en 'EEG' fue el que protagonizó Guty Carrera, quien en 2014 parecía llevar una sólida relación con Melissa Loza.

Sin embargo, con el ingreso de nuevo participantes, se empezó a especular que el 'exguerrero' engañó a la popular 'Diosa' con la exuberante Milett Figueroa.

Con el objetivo de reivindicarse, el 'Potro' apareció en el set, asegurando que recibía mensajes inapropiados por parte de 'Milechi'. Él terminó la escena con la frase que lo lanzó a la fama: "Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel"'.

Guty carrera se disculpa con Melissa Loza EN VIVO.

Yahaira patea a Rosángela EN VIVO

La competencia 'Tortazo' se convirtió una en la que era muy difícil evitar roces entre los concursantes. En ese sentido, Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza, protagonizaron un tenso momento que las llevó a ser suspendidas.

Sucedió en octubre de 2017 cuando la salsera le tiró un 'tortazo' a la 'Chica Selfie'; sin embargo, este habría causado cierto dolor a la modelo, generando un enfrentamiento que terminó en una fuerte patada de la 'Yaha' hacia ella.

Yahaira Plasencia y Rosángela se enfrentaron EN VIVO.

Cabe precisar que, aunque este hecho no haya ocurrido en el set 'Esto Es Guerra', si le trajo consecuencias a la casa televisiva.

Y es que en abril de 2021, cuando el mundo se encontraba en plena pandemia y Perú registraba un alto índice de enfermos por Covid-19 debido a la segunda ola, Yahaira decidió celebrar su cumpleaños por todo lo alto.

Pese a las restricciones, la salsera realizó una gran fiesta privada en Cieneguilla, incumpliendo con las reglas de cuarenta.

Pancho Rodríguez, Facundo Gonzáles, entre otros más, fueron suspendidos por acudir a la fiesta, al igual que la cumpleañera, quien intentó esconderse en una maletera para escapar de la intervención policial.

El último escándalo que vivió el programa se dio en mayo del 2023, cuando Gino Assereto tildó de 'mono' a Yojhan Escamillo, más conocido como 'Chevy'. Esto generó una reacción por parte del Ministerio de CUltura, quien denunció la situación ante la Fiscalía.

Sin duda, 'Esto Es Guerra' continuará generando escándalos, sobre todo ahora que regresarán por todo lo alto con una nueva temporada.