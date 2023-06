Anuel AA: Esta sería la cifra que Yailin La Más Viral le estaría pidiendo de pensión para su hija

Yailin La Má Viral y Anuel AA eran una de las parejas más controvertidas de la farándula internacional, pues empezaron su relación poco después que el trapero terminara su relación con Karol G. Tras esto, la entonces pareja sorprendió a todos al casarse en secreto a mediados del 2022, para que poco tiempo después anuncies la llegada de su primera hija.

La felicidad para la pareja no duró mucho tiempo, pues al poco tiempo Anuel y Yailin anunciaron que habían decidido separarse porque el trapero empezó a enviarle indirectas a su expareja Karol G, mientras que la popular 'Chivirika' empezó a mandar indirectas al cantante mediante sus canciones.

Luego de que se hiciera público que Yailin La Más Viral le había solicitado el divorcio a Anuel AA "desde el 31 del mes de marzo" , trascendió la cantidad que la cantante le estaría pidiendo al rapero como pensión alimenticia para su hija Cattleya.

Durante la emisión de este 23 de junio del programa 'La mesa caliente', las conductoras Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos aseguraron que Yailin La Más Viral le estaría pidiendo a Anuel AA aproximadamente 15 mil dólares mensuales.

En ese sentido, Sandra Hoyos, abogada especializada en conciliación y derecho de familia, quien está encargada de ver la situación legal de Anuel AA y Yailin La Más Viral, se pronunció respecto.

"La pensión alimenticia se basa en lo que la persona gana y, en la República Dominicana, la pensión alimenticia no es tan alta como en los Estados Unidos . Entonces esos números altos, así de pensión de alimenticia, son menos probables, tiene sus ventajas y sus desventajas. Tienes por el tiempo ventaja, pero desventaja a la hora la pensión alimenticia", explicó.

Las conductoras del programa consideraron que la supuesta cantidad es muy poca para el nivel de estrella que es el intérprete de 'Las leyendas nunca mueren', así que la abogada Sandra Hoyos les explicó por qué sí podría ser verdad esta cantidad.

"Cuando a mí me hablan de estos divorcios exprés... no puede ser tan exprés porque hay un menor de edad... Tenemos que discutir el tema de pensión alimenticia, tenemos que discutir algún tipo de plan de padres de tiempo compartido, cómo van a ser las visitas, etc.", agregó la letrada.