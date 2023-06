Laura Bozzo sufre accidente que le impidió grabar su programa: "Tuve una crisis de ansiedad"

Laura Bozzo, también conocida como "La abogada de los pobres" sufrió un aparatoso accidente que la dejó con varios moretones, motivo por el cual tuvo que dejar su programa por varios días; además, la conductora dijo que todo fue debido a una crisis de ansiedad que padece.

Como se recuerda, Laura vive en México hace varios años, donde es una de las personalidades más polémicas de la televisión, esto debido a su talk show, en el que continúa presentando casos sociales, tal y como lo hacía en el Perú hace más de una década.

Según Laura, ella sufrió el accidente luego de tener una fuerte crisis de ansiedad producto de su depresión, lo cual conllevó a que no pueda hacer sus actividades con normalidad, como grabar capítulos de su programa "Que pase Laura".

"Estos días no grabé no por capricho, tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero dios me cuida", escribió la popular 'abogada de los pobres' en su cuenta de Twitter.