Christian Meier: Revelan fecha de la boda del actor con peruana de 26 años

Los rumores de la boda de Christian Meier suenan cada vez más fuerte. Esta vez, el músico Arturo Pomar Jr, confirmó que, el guapo galán de telenovelas se dará el 'sí, acepto' con su joven novia de 26 años, Andrea Bosio Zegarra.

Tras haber finalizado hace 15 años su mediático matrimonio con la actriz peruana, Marisol Aguirre, madre de sus tres hijos, el popular 'Zorro' volvió a creer en el amor y está próximo a pisar el altar.

Según información de Arturo Pomar, amigo y exbaterista de la banda de rock Arena Hash, Meier y su futura esposa, ya tienen todo preparado para la ceremonia que se llevará a cabo en Estados Unidos, país donde la feliz pareja se encontraría conviviendo.

El artista señaló a un medio local peruano que ya recibió el parte de matrimonio.

"Él (Christian Meier) se está casando el primero de julio en Los Ángeles, California. Me invitaron, pero no iré al matrimonio; la mejor amiga de mi esposa se casa en Pensilvania (EE. UU.) y vamos a estar allá; eso es una semana antes del matrimonio de Christian y eso significa hacer otro viaje. Ya le hablé, ya sabe", contó el ex Arena Hash a un medio de prensa peruano.