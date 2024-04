¿Arrepentida? Samantha Batallanos se pronuncia tras ampay con Maicelo: "Soy consciente de todo"

Samantha Batallanos volvió hacer foco de la noticia luego de pasar la noche con su expareja Jonathan Maicelo. La modelo había guardado silencio hasta ahora, sin embargo, decidió abordar el tema la noche de ayer por medio de sus redes sociales.

Recordemos que la ex Miss Grand demandó al boxeador por maltrato físico y psicológico hace algunos meses. Según su denuncia, Jonathan Maicelo la habría agredido en diversas oportunidades, siendo la última al interior de un taxi, donde la agarró por el cabello para golpearla hasta arrancarle mechones de cabello.

La modelo estuvo muy activa en sus redes sociales desde ayer viernes 19 de abril y se dejó ver animando un evento en una conocida discoteca. Luego volvió a su departamento y grabó una historia donde habla sobre su encuentro con Maicelo.

"Cumplimos con el trabajo y ahora a descansar. Todos estos días he estado bastante sola, afrontando todo, pero me gusta porque así estoy conmigo misma y eso es muy importante en situaciones y adversidades", dijo la modelo.

Samantha resaltó que se encuentra meditando todo lo que pasa alrededor de su vida y aunque siempre se muestre feliz en sus redes sociales, le afecta lo que sale en medios de comunicación.

"Así ustedes vean que mi contenido siempre va a ser tener un lado lúdico, no se confundan. No quiere decir que no soy consciente de todo lo que está sucediendo", agregó.