¡Fuerte! Samantha Batallanos tilda de TACAÑO a Jonathan Maicelo: "Me mandaba en taxis carcacha"

Una vez más Samantha Batallanos recordó su relación con Jonathan Maicelo. Como se sabe, la modelo denunció al boxeador por agresión física y psicológica, sin embargo, posteriormente indicó que no quería verlo tras las rejas. En otro momento, mencionó que todavía tenía sentimientos hacia su expareja, pero aseguró que no retomaría su relación.

Esta vez, en una entrevista con un diario local, la exreina de belleza sorprendió al confesar algunos detalles de su romance con el deportista y aseguró que es un hombre tacaño . Comentó sobre algunas carencias que tuvieron a lo largo de su relación.

Le dice tacaño

Samantha Batallanos sorprendió al revelar que Jonathan Maicelo era 'avaro' durante su relación, sin embargo, comentó que por 'amor' aguantó algunas situaciones que le incomodaban.

Asimismo, mencionó que atravesaban por ciertas necesidades económicas: "No teníamos problemas graves, pero el estatus de vida que yo quiero no me lo podía dar" , sostuvo.

"(¿La situación financiera era complicada?) Jamás faltó un plato de comida, tampoco movilidad o vestimenta (...) Era una vida sencilla. No teníamos carro, siempre en taxi o su moto", reveló para Trome.

Además, recordó que sus otras parejas siempre tenían carro, por lo que estar con el boxeador significaba transportarse en taxi o moto.

"(¿Era avaro?)Recontra. Me mandaba en taxis carcachas y por amor aceptaba", dijo.

Perdió trabajos por Maicelo

Por otro lado, la modelo confesó haber perdido varias oportunidades de trabajo por su pasada relación. Al parecer, los celos de Jonathan Maicelo no le permitieron brillar como ella hubiese querido.

"Perdí trabajos porque él no quería que vaya. Él está bloqueado con América Televisión y cuando me invitaban se molestaba, porque yo sí quería ir. Eso me pareció muy egoísta de su parte", contó.

Tras todo este lío mediático, Samantha Batallanos aseguró que no retomaría su romance con Jonathan Maicelo. La exreina de belleza recientemente ha confesado seguir enamorada del boxeador en una entrevista, sorprendiendo a todos.

"He estado todo un año con él, haciendo todo con él. ¿Cómo no me va a gustar? Su prototipo de hombre me gusta", señaló Samantha Batallanos ante la sorpresa de todo el panel de conductores

Como bien dicen, 'el amor es ciego' y de eso puede dar fe Samantha Batallanos, la bella modelo lamentó que al lado de Jonathan Maicelo no haya podido tener el estatus que siempre ha querido y contó algunos problemas económicos con los que tuvieron que lidiar durante su relación.