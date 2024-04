Jonathan Maicelo reaparece tras pasar la noche con Samantha Batallanos: "Soy un macho alfa"

Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos fueron protagonistas de un ampay hace unos días al ser captados pasando la noche en un departamento de Barranco. Tras ello, la modelo no ha querido dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, el boxeador reapareció en redes sociales y lanzó particulares comentarios.

El empresario gastronómico utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar una Transmisión En Vivo. Aunque no mencionó a su expareja Samantha Batallanos, sí respondió a varios seguidores que le dijeron que era un "macho alfa".

En un avance de 'Magaly TV: La firme' se mostró imágenes de la modelo en el mismo auto del polémico boxeador, meses después que lo acusara de agredirla al interior de un taxi.

Horas más tarde, Magaly contó que la pareja realizó todo el trabajo de logística parara pasar la noche juntos en un departamento de Airbnb en Barranco, ya que el parecer, ninguno quería que se sepa que están juntos.

En otro momento, el reportero persigue a Batallanos y la deja en shock al preguntarle si se había reconciliado con el boxeador. "¿Samantha regresaste con Maicelo?", fue la pregunta que incomodó a la modelo, quien prefirió guardar silencio.

La ex Miss Grand fue invitada al programa de la 'Urraca' y narró secuencias muy dolorosas de todo lo que vivió al lado del popular 'Batería'.

Según contó, uno de los episodios más violentos que vivió fue cuando Maicelo le hizo una escena de celos con un bartender que trabajaba en su restaurante. Sin embargo, lo peor llegaría cuando volvieron al gimnasio que él administra, pues fue allí que la agredió de forma brutal.

"Vamos al gimnasio y se puso como loco. Ahí sí fue bastante violento, me empezó a estrangular. Me empujó en la puerta como si fuese un muñeco, estaba transformado. Yo me quería ir pero él no me dejaba. Fue horrible", dijo en un inicio.