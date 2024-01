Arturo Álvarez destruye a su hermano y lo tilda de soberbio: "Me dijo que estaba harto de mi"

31/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Arturo Álvarez, hermano del reconocido cómico Carlos Álvarez, dijo que no lleva una buena relación con él, debido a que siempre se ha portado como una persona "soberbia" y en más de una oportunidad le ha dicho que está harto de él. Además, habló sobre su depresión y cómo hizo para superarla.

El también cómico brindó una entrevista al programa 'Café con la Chévez' y reveló que todo inició cuando Carlos le dijo que estaba harto de él y no entiende porque, ya que nunca se ha visto involucrado en escándalos, ni consume drogas o cosas similares.

"(¿Qué ha pasado con tu hermano Carlos?) La verdad que yo mismo no lo sé. Todo se inicia porque llega un audio de él donde me dice 'Arturo, estoy harto de tus problemas y no quiero saber nada más de ti en mi vida, chau'. Yo me quedé absorto, no sabía qué había pasado, yo no me drogo, no he estado en escándalos, no sabía qué le hice", declaró en un inicio.

Arturo tilda de soberbio a Carlos Álvarez

En otro momento de la conversación, Arturo comentó que su hermano es "soberbio" y no entiende porque se porta así con él, cuando claramente forma parte de su familia, incluso reveló que muchas veces lo ha tratado mal y eso le afectó enormemente.

"Me da pena decirlo, pero es una persona cascarrabias, irascible y lo demostró ahí y me dio mucha pena, yo soy su hermano, no soy el vecino, y él cuando se enoja te suelta los caballos y suena a soberbia. Una vez me dijo 'tú sabes que yo hice esta cosa de la imitación y tú me seguiste', me lo dijo con la sangre en el ojo, de eso yo no me voy a olvidar", agregó.

Asimismo, agregó que eso solo pasa con él, ya que con su hermano Gustavo mantiene una buena relación. "No sé por qué yo. Mi otro hermano es Gustavo, quizá no lo he presenciado, pero que yo sepa no", expresó.

Finalmente, reveló que víctima de una estafa la cual lo llevó a una profunda depresión, pero con ayuda de su familia y los médicos pudo superarla. "Fue muy difícil por un tema de una estafa. Todo fue muy difícil, me caí... me derrumbé (...) mi familia me ayudó, pero fue Dios el que me salvó", concluyó.

De esta forma queda comprobado que Carlos Álvarez y su hermano Arturo no llevan una buena relación, y todo sería debido a la "soberbia" de la cual Arturo acusó a Carlos.