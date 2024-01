Samuel Suárez explota contra influencers por 'estafas' en apuestas online: "Su nombre está en juego"

Polémica. Samuel Suárez hizo un llamado de atención a todos los influencers peruanos que recomiendan constantemente apostar en juegos online. El conductor de televisión presentó testimonios de algunos de sus seguidores, quienes hicieron se pusieron en contacto con él para denunciar un posible caso de estafa.

El creador de contenido utilizó su cuenta @Instarandula para exponer las quejas sobre los juegos de apuestas que recomiendan distintos personajes de la farándula, como Samahara Lobatón, Alejandra Baigorria, Ale Venturo, Rodrigo Cuba y otros.

Según explicó, varias personas invirtieron su dinero allí pero nunca vieron resultados, por lo que envío un fuerte mensaje a los creadores de contenido para que sean más responsables con su público.

El conductor de 'Todo se filtra' expuso los mensajes de un seguidor, quién confesó que había invertido dinero real en una plataforma recomendada por un conocido influencer, sin embargo, nunca vio los resultados que tanto prometían en redes sociales

"Yo ingresé con el código y el link que el influencer me mandó y nunca tuvieron la delicadeza de responderme y darme una solución por el contrario me estafaron y jamás pude retirar los 30 soles que aposté ni los 170 soles que había ganado", se lee en el mensaje compartido.

El popular 'Ratuja' explicó que también está aliado con algunas casas de apuestas; pero a diferencia de otros influencers, cuando sus seguidores tienen dudas sobre la plataforma, él está atento para poder darles solución lo antes posible

"Yo no he tenido ninguna queja de eso porque jamás permitiría trabajar con alguien a quien ustedes les estafen. Tengo la confianza con ellos y vamos trabajando meses. La verdad es que hoy en día, yo no he probado los juegos que promocionan estos influencers", inició explicando.