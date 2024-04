¡Atención! Shakira anuncia primeras fechas de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', ¿llegará a Perú?

16/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira se ha convertido en una de las artistas más populares durante las últimas décadas y recientemente confirmó que tendrá una nueva gira tras el estreno de su álbum 'Las mujeres ya no lloran'. Ahora, la colombiana también ha confirmado las primeras fechas y los lugares donde brindará los primeros conciertos tras varios años alejada de los escenarios.

La intérprete de 'Hips don't lie' confirmó su gira mundial durante una presentación junto al DJ argentino Bizarrap, en el festival de Coachella, pero no fue hasta hoy que confirmó la ciudades donde se presentará con su nueva musical.

Para sorpresa de muchos, Shakira decidió empezar su gira en Estados Unidos, dejando completamente fuera a Latinoamérica y otros continentes del mundo. A través de sus redes sociales, la colombiana confirmó que tiene programadas 14 fechas en diversas ciudades de Norteamérica.

"Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial LAS MUJERES YA NO LLORAN, una celebración para mi manada!", escribió Shakira en Instagram.

¿Qué ciudades visitará Shakira?

'La mujeres ya no lloran world tour' llegará a varias ciudades de Estados Unidos y su primera fecha será el sábado 2 de noviembre en California, mientras que la última fecha, hasta el momento, es el 15 de diciembre en Detroit.

Sábado 2 de noviembre - Palm Desert, CA - Acrisure Arena

Jueves 7 de noviembre - Phoenix, AZ - Footprint Center

Sábado 9 de noviembre - Los Ángeles, CA - Kia Forum

Sábado 16 de noviembre - San Antonio, TX - Frost Bank Center

Domingo 17 de noviembre - Dallas, TX - American Airlines Center

Miércoles 20 de noviembre - Miami, FL - Kaseya Center

Sábado 23 de noviembre - Charlotte, NC - Spectrum Center

Lunes 25 de noviembre - Washington, DC - Capital One Arena

Sábado 30 de noviembre - Toronto, ON - Scotiabank Arena

Jueves 5 de diciembre - Brooklyn, NY - Barclays Center

Domingo 8 de diciembre - Boston, MA - TD Garden

Martes 10 de diciembre - Montreal, QC - Bell Centre

Sábado 14 de diciembre - Chicago, IL - United Center

Domingo 15 de diciembre - Detroit, MI - Little Caesars Arena

Shakira se avergüenza de sus canciones antigua

En una reciente entrevista, Shakira aseguró que le gusta más su reciente faceta en comparación de sus inicios, pues piensa que su estilo y su voz tienen un estilo diferente.

"Después de mis embarazos, mi voz se hizo más grave y completa. Además, mis elecciones son más madura porque he evolucionado como mujer, como persona y mi inteligencia ha madurado también", agregó.

Es así que, Shakira ha confirmado las primeras fechas de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' y aunque por ahora solo se presentará en Estados Unidos, se espera que próximamente llegue a Latinoamérica.