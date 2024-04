¡No se guardará nada! Jefferson Farfán CONTARÁ TODO en entrevista exclusiva con 'América Hoy'

Jefferson Farfán abrirá las puertas de su intimidad, una vez más, para un programa de televisión. El '10 de la calle' aceptó brindar una entrevista para 'América Hoy' donde hablará sobre muchos polémicos temas que han rodeado su vida desde hace varios años, como su relación con Melissa Klug, su retiro del fútbol y lo más reciente: su cuarta hija con Darinka Ramírez.

El magazine matutino anunció ayer 12 de abril, que la entrevista fue encabezada por Ethel Pozo, quien en compañía de Edson Dávila, Janet Barboza y Brunella Horna, llegó a la casa de la 'Foquita'. En el video promocional se puede ver Jefferson vive en una mansión en uno de los distritos más exclusivos de Lima y mostró por primera vez su colección de zapatillas de alta gama.

Los conductores de 'América hoy' habrían llegado a un acuerdo con Jefferson para no quedarse con ninguna duda, ya que Janet Barboza le pregunta: "¿Tenemos carta libre, podemos preguntar lo que queramos?", a lo que Farfán asiente con la cabeza. Mientras que por otro lado, Brunella Horna consultó cómo fue posible tener a su hija escondida durante más de un año.

La entrevista saldrá al aire este lunes 15 de abril a las 9:30 A. M. por América Televisión, mientras que en las redes sociales ya se han formado especulaciones sobre las preguntas que le harán a Farfán, pues como se recuerda ha recibido una nueva denuncia por parte de Melissa Klug.

El exjugador de Alianza Lima decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse respecto a la reciente denuncia interpuesta por su ex pareja y madre de dos de sus hijos.

Según mencionó, dicha demanda sería "malintencionada", por lo que se animó a aclarar ciertos puntos y dejar en claro que ama a sus hijos por sobre todas las cosas, para luego publicar una serie de pruebas donde desmiente totalmente la versión dada por la popular 'Blanca de Chucuito'.

"Con pruebas voy a aclarar la denuncia tendenciosa interpuesta por la mamá de mis hijos que es totalmente FALSA. Mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara, (..) podía ir", precisó.