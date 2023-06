Austin Palao se pronuncia tras no agradecer a Flavia Laos durante los ''Premios Heat 2023''

La celebración de los ''Premios Heat 2023'' ha dado mucho que hablar a nivel de Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, debido a que muchos personajes peruanos estuvieron presentes, siendo uno de ellos Austin Palao, quien parece que se olvidó de mencionar a su novia, Flavia Laos, durante su discurso de agradecimiento en el evento internacional.

En la última edición del programa ''América Hoy'', los conductores cuestionaron a Austin sobre el discurso que dio en el evento de música llevado a cabo en República Dominicana, sobre todo porque se olvidó de mencionar a Flavia Laos, por lo que el cantante y modelo aseguró que si la incluyó pero dentro del termino 'Familia'.

¿Es verdad que Flavia Laos se molestó contigo porque no la menscionaste cuando ganaste en los ''Premios Heat 2023''? fue la pregunta que le hicieron a el exchico reality.

''Se descontextualiza mucho. Yo cuando me refiero a familia obviamente ella está involucrada porque si me voy a poner a nombrar a uno por uno no podré nombrar a mis demás colegas'', respondió Austin Palao.